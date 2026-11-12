Abu Dabi'deki arbedenin ardındaki gerçek: İslam Makhachev, Merab'ın hareketlerini kınadı
UFC'nin ünlü yıldızı, hafif sıklet şampiyonu İslam Makhachev, Abu Dabi şehrinde Usman Nurmagomedov ve Merab Dvalishvili arasında yaşanan ses getiren tartışma hakkında görüşlerini dile getirdi. İnternette Usman ve ekibini kınayanlara karşı çıkarak, olayın kökenindeki sebepleri hatırlattı.
Makhachev'in açıklaması ve Gürcistan'daki önceki olaylar
İslam Makhachev'e göre, birçok kişi durumun sadece bir tarafını görüyor ve haksız suçlamalarda bulunuyor. Daha önce Gürcistan'da yaşanan olayı örnek gösterdi.
«Şu an Usman ve arkadaşlarını kınayıp hakaret edenlere soruyorum: Merab hiçbir sebep yokken Dağıstanlı dövüşçüye vurduğunda, onun onuruna dokunduğunda neden sessiz kaldınız? O genç, Merab'ın yanına kötü niyetle değil, sadece konuşmak için gitmişti. Bugünkü olayı Merab kendi ülkesinde başlattı. Misafire vurmaya cüret etti ve annesine de hakaret etti», diye yazdı İslam Makhachev.
Tartışma ve ilişki parametreleri
Detaylar ve bilgiler
Görüş bildiren kişi
İslam Makhachev (UFC şampiyonu)
Tartışmanın merkezindeki olay
Usman Nurmagomedov ve Merab Dvalishvili arasında Abu Dabi'deki çatışma
Önceki olay (Gürcistan)
10 Haziran'da RAF turnuvası öncesi Dvalishvili ve Ahmed Hojimagomedov kavgası
Ana suçlama
Misafire vurma ve annesine hakaret etme durumları
Eski tartışmaların devamı
Hatırlatmak gerekirse, bu yıl 10 Haziran'da Gürcistan'da düzenlenen RAF turnuvası öncesinde Merab Dvalishvili ile Ahmed Hojimagomedov arasında da bir anlaşmazlık çıkmıştı. O dönemde Hojimagomedov, Merab'dan Umar Nurmagomedov hakkındaki olumsuz sözlerinin sebebini sormak istemiş, ancak Dvalishvili'nin ona aniden vurduğu bildirilmişti. Abu Dabi'deki son olaylar ise bu eski gerginliklerin bir devamı olarak spor camiasında hararetle tartışılıyor.
Sizce MMA dünyasındaki bu tür kişisel ve ekip çatışmalarını önlemek için lig yönetimi ne gibi önlemler almalı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin!
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