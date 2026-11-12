Abu Dabi'deki arbedenin ardındaki gerçek: İslam Makhachev, Merab'ın hareketlerini kınadı

İslam Makhachev'e göre, birçok kişi durumun sadece bir tarafını görüyor ve haksız suçlamalarda bulunuyor. Daha önce Gürcistan'da yaşanan olayı örnek gösterdi.

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«Şu an Usman ve arkadaşlarını kınayıp hakaret edenlere soruyorum: Merab hiçbir sebep yokken Dağıstanlı dövüşçüye vurduğunda, onun onuruna dokunduğunda neden sessiz kaldınız? O genç, Merab'ın yanına kötü niyetle değil, sadece konuşmak için gitmişti. Bugünkü olayı Merab kendi ülkesinde başlattı. Misafire vurmaya cüret etti ve annesine de hakaret etti», diye yazdı İslam Makhachev.

Tartışma ve ilişki parametreleri Detaylar ve bilgiler Görüş bildiren kişi İslam Makhachev (UFC şampiyonu) Tartışmanın merkezindeki olay Usman Nurmagomedov ve Merab Dvalishvili arasında Abu Dabi'deki çatışma Önceki olay (Gürcistan) 10 Haziran'da RAF turnuvası öncesi Dvalishvili ve Ahmed Hojimagomedov kavgası Ana suçlama Misafire vurma ve annesine hakaret etme durumları

Eski tartışmaların devamı

Hatırlatmak gerekirse, bu yıl 10 Haziran'da Gürcistan'da düzenlenen RAF turnuvası öncesinde Merab Dvalishvili ile Ahmed Hojimagomedov arasında da bir anlaşmazlık çıkmıştı. O dönemde Hojimagomedov, Merab'dan Umar Nurmagomedov hakkındaki olumsuz sözlerinin sebebini sormak istemiş, ancak Dvalishvili'nin ona aniden vurduğu bildirilmişti. Abu Dabi'deki son olaylar ise bu eski gerginliklerin bir devamı olarak spor camiasında hararetle tartışılıyor.

Sizce MMA dünyasındaki bu tür kişisel ve ekip çatışmalarını önlemek için lig yönetimi ne gibi önlemler almalı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin!