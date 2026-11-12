Kazakistan'da yarı çıplak bir adam okul penceresini kırarak sınıfa daldı (video)

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Kazakistan'da yarı çıplak bir adam okul penceresini kırarak sınıfa daldı (video)

Kazakistan'ın Kaskelen şehrinde sıra dışı bir olay yaşandı: Yarı çıplak bir adam okul binasına zorla girdi. Olay, 11 Kasım günü dersler arasındaki teneffüs sırasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, adam önce okul bahçesinde koşuyordu. Ardından sınıflardan birinin penceresini kırarak içinde öğrencilerin bulunduğu odaya atladı.

Okul personeli hızlı hareket ederek adamı etkisiz hale getirdi ve polis ile sağlık ekiplerine haber verdi. Kolluk kuvvetleri şahsı gözaltına alarak geçici tutukevine yerleştirdi.

Olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelinin akıl sağlığının da kontrol edilmesi planlanıyor.

Olay sonucunda öğrenciler veya okul personeli arasında yaralanan olmadı. Buna rağmen, olaydan psikolojik olarak etkilenen çocuklara destek sağlanıyor.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editör
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