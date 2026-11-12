Rusya'da yılbaşı hediyelerinden Snickers ve Twix gibi çikolataların çıkarılması önerildi

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Rusya'da yılbaşı hediyelerinden Snickers ve Twix gibi çikolataların çıkarılması önerildi

Rusya'daki kamu temsilcileri, çocuklara yönelik yılbaşı hediyelerinin içeriğini değiştirme girişimi başlattı. Hediye kutularından Snickers, Mars, Twix ve Bounty gibi popüler çikolataların çıkarılmasını ve yerlerine ülkede üretilen şekerlemelerin konulmasını öneriyorlar.

Girişimin yazarlarına göre, bu sayede çocuklarda yerel ürünlere karşı ilgi ve sevgi uyandırılabilir. Genç nesli Rusya'da üretilen şekerlemeleri seçmeye alıştırmaktan yanalar.

Belirtmek gerekir ki, bu girişimin sahipleri daha önce Rus okullarında pizza satılmasına da karşı çıkmıştı.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editör
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