16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı

Libyalı bir girişimci, 2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonlarını yaklaşık 16 yıl sonra teslim aldı. Eski model telefonların sevkiyatı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ülkenin başkenti Trablus'ta faaliyet gösteren bir telefon satıcısı, bu cihazları Libya'da iç savaş başlamadan önce sipariş etmişti. Ancak 2011 yılında başlayan çatışmalar, ülkedeki lojistik ve gümrük hizmetlerini aksatarak sevkiyatın zamanında ulaşmasını engelledi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda girişimci, kırmızı bir plastik paketten eski Nokia telefonlarını çıkararak bunların telefon mu yoksa tarihi eser mi olduğu konusunda şakacı bir soru soruyor. Paketin içinde 2000'li yılların sonunda popüler olan Communicator tipi cihazlar ve kızaklı telefonlar da bulunuyordu. Günümüzde eski kabul edilen bu modeller, döneminde modern teknolojiler arasında yer alıyordu.

Telefonlar uzun yıllar boyunca depolardan birinde kaldı. Yakın zamanda bulunarak gerçek sahibine gönderildi. En ilginç yanı ise, gönderici ve alıcının Trablus şehrinde, birbirlerinden sadece birkaç kilometre uzakta olmalarına rağmen siparişin teslimatının yaklaşık 16 yıl sürmüş olmasıdır.

Olay sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcıların şaşkınlığına neden oldu. Birçok kişi, savaş ve siyasi istikrarsızlığın günlük yaşamı, ticareti ve rutin hizmetleri ne kadar olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Muammer Kaddafi yönetiminin devrilmesinden sonra Libya'da siyasi bölünmüşlük devam etti. Ülkenin batısında Trablus'ta BM tarafından tanınan, Başbakan Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti faaliyet gösterirken, doğu bölgelerinde General Halife Hafter'in desteklediği bir yönetim bulunuyor.

Yaklaşık 16 yıl gecikmeyle gelen Nokia telefonlarıyla ilgili bu olay, savaş ve istikrarsızlığın birkaç kilometrelik mesafedeki basit bir siparişin teslimatına bile engel olabileceğini gösterdi.