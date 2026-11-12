ABD'nin Alabama eyaletinde burunsuz doğan nadir bebek birçok insanın ilgisini çekti

2015 yılında ABD'nin Alabama eyaletinde dünyaya gelen Eli Thompson, çok nadir görülen bir doğum kusuru olan arini ile doğdu. Bu durumda çocukta dış burun, burun boşluğu ve koku alma sistemi gelişmez.

Bebeğin sıra dışı durumuyla ilgili haberler ve fotoğraflar sosyal medyada hızla yayılarak birçok insanın dikkatini çekti. Ailesinin çocuklarına olan tutumu da pek çok kişiyi duygulandırdı. Ebeveynleri, cerrahi müdahaleyi reddederek çocuklarını olduğu gibi mükemmel kabul ettiklerini belirttiler.

Eli'nin sağlığını desteklemek amacıyla nefes almasını kolaylaştırmak için trakeotomi işlemi uygulandı. Bu işlem sırasında soluk borusunda özel bir delik açılarak nefes almak için alternatif bir yol oluşturuldu.

Aile, çocuklarının hayatını kamuoyuyla paylaşarak nadir görülen bu doğum durumu hakkında farkındalığı artırmayı ve ayrıca her çocuğu olduğu gibi sevmenin ve kabul etmenin önemini göstermeyi amaçladı.