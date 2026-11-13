Rusya'da teknolojik bağımsızlığa ulaşma yolunda beklenmedik bir teklif ortaya atıldı. Devlet Duması'ndan bir milletvekili, ülkenin teknoloji şirketlerine NVIDIA'nın kurucusu Jensen Huang'ın adaylığını değerlendirmelerini önerdi. Mesele sadece ünlü bir yöneticiyi işe almak değil; Rusya, onun işlemci tasarımı, yapay zeka ve yarı iletken endüstrisindeki engin deneyiminden yararlanma imkanını tartışıyor.

Bu girişimin dikkat çekici yanı, Huang'ın NVIDIA'yı küresel teknoloji pazarının en güçlü şirketlerinden biri haline getiren kişi olmasıdır. Şimdi ise onun bilgi ve yönetim tecrübesinin, Rusya'nın kendi mikroelektronik endüstrisini geliştirmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Rus milletvekilinden beklenmedik teklif

Rusya Devlet Duması Bilgi Politikası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Komitesi Başkan Yardımcısı Anton Gorelkin, yerel teknoloji şirketlerine Jensen Huang'ın adaylığına odaklanmalarını önerdi.

Milletvekiline göre, Huang'ın uzun yıllara dayanan deneyimi, Rusya'da mikroelektronik ve yapay zeka alanlarının geliştirilmesi için oldukça faydalı olabilir.

Gorelkin onu sadece sıradan bir üst düzey yönetici olarak değil, modern işlemcilerin tasarımı, üretiminin organize edilmesi, küresel teknolojik zincirlerin oluşturulması ve yapay zeka endüstrisinin geliştirilmesi konularında uzman biri olarak değerlendirdi.

Bu seviyedeki uzmanların dünyada çok az olduğunu vurgulayan Gorelkin, Rus teknoloji şirketlerinin Huang ile iş birliği yapma fırsatını göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.

NVIDIA'yı teknolojik bir imparatorluğa dönüştüren deneyim

Jensen Huang, 1993 yılında NVIDIA'yı kurdu ve otuz yılı aşkın bir süredir yönetiyor. Onun liderliğinde şirket, grafik işlemci üreticisinden yapay zeka için hesaplama hızlandırıcıları ve ileri teknolojiler pazarındaki liderlerden birine dönüştü.

Bugün NVIDIA çipleri; yapay zeka modellerinin eğitilmesi, büyük veri işleme, süper bilgisayarlar ve yüksek performanslı hesaplama sistemlerinde yaygın olarak kullanılıyor.

Huang'ın temel avantajı sadece işlemci yaratma teknolojilerini bilmesi değil. Çiplerin tasarımından seri üretimine, tedarikine ve tüm teknolojik ekosistemin oluşturulmasına kadar olan süreçleri yönetme deneyimine sahip olmasıdır.

Rus milletvekili, tam da bu bilgi ve becerilerin ülkenin kendi mikroelektronik endüstrisini geliştirmede kritik bir öneme sahip olabileceğini vurguluyor.

«NVIDIA'nın sırları şirkette kalır, ancak deneyim Huang'ın kendisiyle gider»

Anton Gorelkin, teklifin önemli bir noktasına da değindi. Ona göre, NVIDIA'nın ticari sırları ve kapalı devre çalışmaları şirketin mülkiyetinde kalacaktır. Ancak Huang'ın kişisel bilgisi, deneyimi ve yönetim becerisini hiçbir yönetim kurulu ondan alamaz.

Milletvekiline göre, Huang ile olası bir görüşme Rusya'da yapay zekayı geliştirme konusuyla başlatılabilir.

Burada temel odak noktası, eski şirketine ait gizli bilgileri almak değil, teknoloji alanında biriktirdiği deneyimden yararlanmak olmalıdır.

Rusya kendi işlemcilerini yaratırken hangi zorluklarla karşılaşıyor?

Mikroelektronik, modern ekonominin ve ulusal güvenliğin stratejik alanlarından biridir. İşlemciler; bilgisayarlar, sunucular, telekomünikasyon ekipmanları, endüstriyel sistemler, askeri teknolojiler ve yapay zeka altyapısının temel bileşenleridir.

Bu tür ürünleri yaratmak sadece mühendislik bilgisiyle sınırlı değildir. Bunun için bilimsel araştırmalar, modern üretim altyapısı, yüksek hassasiyetli ekipmanlar, kalifiye uzmanlar ve karmaşık uluslararası tedarik zincirleri gereklidir.

Bu nedenle deneyimli bir uzmanı dahil etmek belirli bir avantaj sağlayabilir. Ancak tek bir yönetici veya mühendisin gelmesi, tüm endüstriyi kısa sürede kalkındıracağının garantisi değildir.

Rusya için temel görev sadece işlemci tasarlamak değil, aynı zamanda onları rekabetçi bir seviyede üretmek, teknolojik altyapıyı geliştirmek ve sürdürülebilir bir uzman ekolü oluşturmaktır.

Şimdilik resmi bir teklif veya müzakere hakkında bilgi yok

Anton Gorelkin'in açıklamasının şimdilik siyasi ve teknolojik bir girişim düzeyinde kaldığını özellikle belirtmek gerekir. Rusya tarafından Jensen Huang'a resmi bir iş teklifi gönderildiğine veya onunla müzakerelere başlandığına dair bir bilgi bulunmuyor.

Ayrıca, NVIDIA yönetimindeki olası değişiklikler hakkında yayılan haberleri de resmi olarak doğrulanmış bir gerçek olarak kabul etmek için acele etmemek gerekir.

Her halükarda bu girişim, modern teknolojiler için verilen mücadelede yüksek nitelikli uzmanların ve onların deneyimlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Rusya'nın Jensen Huang gibi bir uzmanı kendi teknolojik projelerine dahil etme isteği, tam da bu rekabetin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Ancak bu fikrin pratik bir sonuç vermesi için sadece teklifin kendisi değil, gerekli altyapı, yatırım ve teknolojik imkanlar da gereklidir.