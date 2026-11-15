Nvidia çalışanları eski CEO Huang'ın görevine iade edilmesini talep ediyor

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Nvidia çalışanları eski CEO Huang'ın görevine iade edilmesini talep ediyor

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri Nvidia etrafındaki tartışmalar devam ediyor. WIRED yayın organının haberine göre, şirket çalışanları eski CEO ve kurucu Jensen Huang'ın istifasının ardından sert tepki göstererek, onun görevine iade edilmesini talep ediyorlar.

1.600'den fazla imza ve çalışanların endişesi

Şirket yönetim kuruluna gönderilen iç dilekçenin kısa sürede 1.600'den fazla çalışanın imzasını toplamayı başardığı bildirildi. Birçok ekip üyesi, Huang'ın özel hayatındaki tartışmalara rağmen, onun şirket için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.

«Nvidia, Jensen sayesinde Nvidia olarak kalmaya devam ediyor», — diye belirtti çalışanlardan biri WIRED yayın organına verdiği demeçte.

Ekip, lidersiz kalmanın şirketin küresel pazardaki lider konumuna zarar vermesinden ciddi endişe duyuyor. Bloomberg ajansının verilerine göre, istifadan önce Huang'ın kendisi de depresyona girmiş ve çalışanlara hatalarını kabul ederek bunun hiçbir mazereti olmadığını söylemişti.

Olayın gelişimi

Detaylar ve göstergeler

Ana talep

Jensen Huang'ın şirket liderliğine geri getirilmesi

Toplanan imzalar

Yönetim kuruluna gönderilen dilekçeye 1.600'den fazla çalışan katıldı

Ana endişe

Lidersizlik nedeniyle Nvidia'nın konumunu kaybetme riski

Çin tarafının tepkisi

ÇHC Dışişleri Bakanlığı, Nvidia olayındaki casusluk iddialarını reddetti

Tartışma ve Çin faktörü

Hatırlatmak gerekirse, daha önce grafik işlemci üreticisi Nvidia, kurucusu Jensen Huang'ın başkan ve CEO görevlerinden ayrıldığını duyurmuştu. Buna sebep olarak, onun Alice Huang ile yakın ilişkisi ve Alice'in Çin hükümet yapılarına bilgi sağlayan bir kaynak olduğundan şüphelenilmesi gösterilmişti.

Aynı zamanda, Çin Dışişleri Bakanlığı, Nvidia etrafındaki casusluk iddialarının tamamını kesin bir dille reddederek bunları asılsız olarak nitelendirdi. Şu anda dünya teknoloji piyasasının gözü, yönetim kurulunun çalışanların dilekçesine nasıl tepki vereceğine çevrilmiş durumda.

Sizce, çalışanların baskısı altında yönetim kurulu Jensen Huang'ı geri getirmek zorunda kalacak mı? Fikrinizi yorumlarda belirtin!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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