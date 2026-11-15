Nvidia çalışanları eski CEO Huang'ın görevine iade edilmesini talep ediyor

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri Nvidia etrafındaki tartışmalar devam ediyor. WIRED yayın organının haberine göre, şirket çalışanları eski CEO ve kurucu Jensen Huang'ın istifasının ardından sert tepki göstererek, onun görevine iade edilmesini talep ediyorlar.

1.600'den fazla imza ve çalışanların endişesi

Şirket yönetim kuruluna gönderilen iç dilekçenin kısa sürede 1.600'den fazla çalışanın imzasını toplamayı başardığı bildirildi. Birçok ekip üyesi, Huang'ın özel hayatındaki tartışmalara rağmen, onun şirket için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.

«Nvidia, Jensen sayesinde Nvidia olarak kalmaya devam ediyor», — diye belirtti çalışanlardan biri WIRED yayın organına verdiği demeçte.

Ekip, lidersiz kalmanın şirketin küresel pazardaki lider konumuna zarar vermesinden ciddi endişe duyuyor. Bloomberg ajansının verilerine göre, istifadan önce Huang'ın kendisi de depresyona girmiş ve çalışanlara hatalarını kabul ederek bunun hiçbir mazereti olmadığını söylemişti.