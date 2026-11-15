UFC 334 turnuvası sona erdi: Ciryl Gane ve Kayla Harrison şampiyonluklarını korudu
Bugün, 15 Kasım'da ABD'nin New York şehrinde karma dövüş sanatları hayranlarının merakla beklediği UFC 334 turnuvası gerçekleşti. Gece boyunca bir dizi çetin ve şiddetli dövüş düzenlendi ve dünya çapında ünlü sporcular yeteneklerini sergiledi.
Ana dövüşler ve şampiyonluk korumaları
Gecenin ana maçında ağır sıklet şampiyonu Ciryl Gane rakibi Josh Hokit'e karşı oktagona çıktı. Beş raunt süren zorlu mücadelenin sonunda hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla (48:47) Ciryl Gane galip ilan edildi ve şampiyonluk kemerini başarıyla korudu.
Ayrıca turnuvanın ikinci ana maçında kadınlar sinek sıklet şampiyonluk kemeri için bir mücadele gerçekleşti. Bu maçta Kayla Harrison ünlü dövüşçü Amanda Nunes'i 4. rauntta başarılı bir savunma ve boğma tekniğiyle mağlup ederek şampiyon unvanını korudu.
UFC 334 turnuvasının ana sonuçları
Dövüş detayları ve yöntemi
Ciryl Gane — Josh Hokit
Hakemlerin oybirliğiyle Gane galip (48:47)
Kayla Harrison — Amanda Nunes
Harrison 4. rauntta boğma tekniğiyle kazandı
Stephen Thompson — Charles Radtke
Thompson 3. rauntta teknik nakavtla üstün geldi
Uros Medic — Kevin Holland
Dövüş beraberlikle sonuçlandı
Turnuvanın diğer sonuçları
Organizasyon kapsamında başka heyecan verici karşılaşmalar da yaşandı. Caio Borralho, Yusri Belgaroui'yi; Luis Gurule ise Bilal Hassan'ı hakem kararıyla mağlup etti. Uros Medic ile Kevin Holland arasındaki dövüş ise büyük bir çekişmeye sahne oldu ve beraberlik ile sonuçlandı.
Ayrıca tecrübeli sporcu Stephen Thompson, Charles Radtke'yi 3. rauntta teknik nakavtla yenerken, Chris Duncan, Drew Dober'a karşı hakem kararıyla üstünlük sağladı. Terrence McKinney ise Jim Miller'ı sadece 1. rauntta teknik nakavtla mağlup ederek gecenin en hızlı galibiyetlerinden birine imza attı.
Sizce UFC 334 turnuvasında hangi dövüş hayranlar üzerinde en büyük etkiyi bıraktı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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