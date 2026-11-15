UFC 334 turnuvası sona erdi: Ciryl Gane ve Kayla Harrison şampiyonluklarını korudu

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UFC 334 turnuvası sona erdi: Ciryl Gane ve Kayla Harrison şampiyonluklarını korudu

Bugün, 15 Kasım'da ABD'nin New York şehrinde karma dövüş sanatları hayranlarının merakla beklediği UFC 334 turnuvası gerçekleşti. Gece boyunca bir dizi çetin ve şiddetli dövüş düzenlendi ve dünya çapında ünlü sporcular yeteneklerini sergiledi.

Ana dövüşler ve şampiyonluk korumaları

Gecenin ana maçında ağır sıklet şampiyonu Ciryl Gane rakibi Josh Hokit'e karşı oktagona çıktı. Beş raunt süren zorlu mücadelenin sonunda hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla (48:47) Ciryl Gane galip ilan edildi ve şampiyonluk kemerini başarıyla korudu.

Ayrıca turnuvanın ikinci ana maçında kadınlar sinek sıklet şampiyonluk kemeri için bir mücadele gerçekleşti. Bu maçta Kayla Harrison ünlü dövüşçü Amanda Nunes'i 4. rauntta başarılı bir savunma ve boğma tekniğiyle mağlup ederek şampiyon unvanını korudu.

UFC 334 turnuvasının ana sonuçları

Dövüş detayları ve yöntemi

Ciryl Gane — Josh Hokit

Hakemlerin oybirliğiyle Gane galip (48:47)

Kayla Harrison — Amanda Nunes

Harrison 4. rauntta boğma tekniğiyle kazandı

Stephen Thompson — Charles Radtke

Thompson 3. rauntta teknik nakavtla üstün geldi

Uros Medic — Kevin Holland

Dövüş beraberlikle sonuçlandı

Turnuvanın diğer sonuçları

Organizasyon kapsamında başka heyecan verici karşılaşmalar da yaşandı. Caio Borralho, Yusri Belgaroui'yi; Luis Gurule ise Bilal Hassan'ı hakem kararıyla mağlup etti. Uros Medic ile Kevin Holland arasındaki dövüş ise büyük bir çekişmeye sahne oldu ve beraberlik ile sonuçlandı.

Ayrıca tecrübeli sporcu Stephen Thompson, Charles Radtke'yi 3. rauntta teknik nakavtla yenerken, Chris Duncan, Drew Dober'a karşı hakem kararıyla üstünlük sağladı. Terrence McKinney ise Jim Miller'ı sadece 1. rauntta teknik nakavtla mağlup ederek gecenin en hızlı galibiyetlerinden birine imza attı.

Sizce UFC 334 turnuvasında hangi dövüş hayranlar üzerinde en büyük etkiyi bıraktı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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