UFC 334 turnuvası sona erdi: Ciryl Gane ve Kayla Harrison şampiyonluklarını korudu

Ayrıca turnuvanın ikinci ana maçında kadınlar sinek sıklet şampiyonluk kemeri için bir mücadele gerçekleşti. Bu maçta Kayla Harrison ünlü dövüşçü Amanda Nunes'i 4. rauntta başarılı bir savunma ve boğma tekniğiyle mağlup ederek şampiyon unvanını korudu.

Bugün, 15 Kasım'da ABD'nin New York şehrinde karma dövüş sanatları hayranlarının merakla beklediği UFC 334 turnuvası gerçekleşti. Gece boyunca bir dizi çetin ve şiddetli dövüş düzenlendi ve dünya çapında ünlü sporcular yeteneklerini sergiledi.

UFC 334 turnuvasının ana sonuçları Dövüş detayları ve yöntemi Ciryl Gane — Josh Hokit Hakemlerin oybirliğiyle Gane galip (48:47) Kayla Harrison — Amanda Nunes Harrison 4. rauntta boğma tekniğiyle kazandı Stephen Thompson — Charles Radtke Thompson 3. rauntta teknik nakavtla üstün geldi Uros Medic — Kevin Holland Dövüş beraberlikle sonuçlandı

Turnuvanın diğer sonuçları

Organizasyon kapsamında başka heyecan verici karşılaşmalar da yaşandı. Caio Borralho, Yusri Belgaroui'yi; Luis Gurule ise Bilal Hassan'ı hakem kararıyla mağlup etti. Uros Medic ile Kevin Holland arasındaki dövüş ise büyük bir çekişmeye sahne oldu ve beraberlik ile sonuçlandı.

Ayrıca tecrübeli sporcu Stephen Thompson, Charles Radtke'yi 3. rauntta teknik nakavtla yenerken, Chris Duncan, Drew Dober'a karşı hakem kararıyla üstünlük sağladı. Terrence McKinney ise Jim Miller'ı sadece 1. rauntta teknik nakavtla mağlup ederek gecenin en hızlı galibiyetlerinden birine imza attı.

Sizce UFC 334 turnuvasında hangi dövüş hayranlar üzerinde en büyük etkiyi bıraktı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!