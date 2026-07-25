NVIDIA Yöneticisi Jensen Huang X'teki İlk Paylaşımında Yapay Zekayı Boğmama Çağrısında Bulundu

·42·Teknoloji
NVIDIA Yöneticisi Jensen Huang X'teki İlk Paylaşımında Yapay Zekayı Boğmama Çağrısında Bulundu

NVIDIA şirketinin kurucusu ve yöneticisi Jensen Huang, sosyal medyadaki ilk hamlesiyle teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. X (eski adıyla Twitter) platformundaki ilk paylaşımında, Washington yönetimini yapay zeka (AI) alanında aşırı kısıtlamalar getirmemesi konusunda uyardı ve açık bir mektup yayımladı. Bu girişim, ABD'nin teknolojik liderliğini korumak için açık kaynaklı modellerin savunulması gerektiğine odaklanıyor. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Huang, açık modellerin siber güvenliği güçlendirdiğini, inovasyon ile bilgi yayılımını hızlandırdığını ve ülkelerin teknolojik egemenliğini güvence altına aldığını vurguladı. NVIDIA yöneticisi, "Dünyanın hem gelişmiş kapalı modellere hem de gelecek vadettiği açık modellere aynı ölçüde ihtiyacı var" diye yazdı. Onun bu fikri, sektörün diğer devleri tarafından da sıcak bir şekilde desteklendi.

Elon Musk ve 80'ler Hatası

Tesla ve X yöneticisi Elon Musk, Jensen Huang'ın bu açıklamasına tamamen katıldığını belirtti. Mevcut durumu 1980'lerdeki yazılım pazarındaki rekabetle kıyasladı. O dönemde de açık kaynaklı sistemlere şüpheyle yaklaşılmış, ancak modern internetin temelini tam olarak onlar oluşturmuştu. Musk'a göre, yapay zekayı erkenden kısıtlamak ilerlemeyi durdurabilir.

ixbt.com'un aktardığına göre, bu açık mektubu Microsoft, Meta, Hugging Face, Andreessen Horowitz, Perplexity ve IBM gibi şirketler dahil olmak üzere dünyanın yaklaşık 25 büyük kuruluşu imzaladı. Belgede, yapay zekanın gelişiminin üç temel sütunu belirtiliyor:

  • Açık modeller, girişimler ve üniversiteler için ekonomik fırsatları genişletir;
  • Teknolojinin birkaç firma tarafından kontrol edilmesini önleyerek sağlıklı rekabeti güçlendirir;
  • Çok sayıda araştırmacının kodu incelemesine ve açıkları gidermesine olanak tanıyarak güvenliği artırır.

Egemenlik ve İnovasyonun Temeli

Mektubun yazarları "distilasyon" uygulamasını — yani bir modelin sonuçlarına dayanarak başka bir modeli eğitme yöntemini de savundular. Bu konuda tartışmalar devam etse de uzmanlar bunu hırsızlık değil, yasal bir araştırma yöntemi olarak görüyor. Bu yöntem, yeni modellerin verimliliğini artırmada önemli bir rol oynuyor.

Açık kaynaklı sistemler sadece yazılım maliyetini düşürmekle kalmadı, aynı zamanda mühendisler ve girişimciler nesli için ortak bir bilgi tabanı oluşturdu. Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlar için de AI modellerinin açık olması büyük önem taşıyor, çünkü bu durum yerel geliştiricilerin dünya standartlarındaki teknolojileri kullanarak kendi ürünlerini oluşturmasına olanak tanıyor.

Sonuç olarak, NVIDIA ve diğer teknoloji liderlerinin bu hamlesinin yapay zekanın geleceği için kritik bir öneme sahip olduğunu söylemek gerekir. Eğer hükümetler katı kısıtlamalar getirirse, bu sadece ABD'de değil, tüm dünyada dijital dönüşüm sürecini yavaşlatabilir.

NVIDIAJensen HuangElon MuskYapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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