Merab Dvalishvili, BAE hükümetine seslenerek tutukluların serbest bırakılmasını istedi

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Merab Dvalishvili, BAE hükümetine seslenerek tutukluların serbest bırakılmasını istedi

Hapisten çıktıktan bir gün sonra, eski UFC şampiyonu Gürcü sporcu Merab Dvalishvili Abu Dabi'deki Real American Freestyle (RAF) turnuvasında Brezilyalı Marlon Moraes'i mağlup etmek için sadece bir buçuk dakika harcadı. Ringdeki başarılı dönüşünün ardından dövüşçü, kamuoyunun dikkatini bir kez daha tırmanan gerilime ve tutuklanan sporculara çekti.

Tutuklu rakiplerin serbest bırakılması için çağrı

Maçtan sonra ünlü spor yorumcusu Chael Sonnen ile yaptığı görüşmede Dvalishvili, Abu Dabi yetkililerine seslenerek, yaşanan olay nedeniyle gözaltına alınan tüm sporcuların, özellikle de Usman Nurmagomedov'un serbest bırakılmasını istedi.

«Herkese teşekkürler, hepinizi seviyorum! Dinleyin, eğer mümkünse Abu Dabi hükümetine veya bu konuda etkisi olabilecek herkese seslenmek istiyorum. Lütfen bu çocukları serbest bırakın, lütfen onları bırakın. Sizden çok rica ediyorum! Biz sadece dövüşçüyüz ve her şey olabilir, ancak onların serbest bırakılmasını çok istiyorum. Lütfen», dedi Dvalishvili.

Aynı zamanda eski şampiyon, maç öncesi verdiği röportajda Umar Nurmagomedov'un olay yerine geç gelmesine rağmen tutuklananlar arasında olduğunu belirtmişti.

Gerilim ve mahkeme kararının detayları

İstatistikler ve bilgiler

Merab'ın zaferi

RAF turnuvasında Marlon Moraes'e karşı 1,5 dakikada kazanılan zafer

Merab ve Saba'nın durumu

Para cezası karşılığında serbest bırakıldılar

Mahkeme kararı uyarınca ceza

Rus ekibinden 6 temsilci ve videoyu çeken 2 kişi 6 ay hapis cezası aldı

Çağrının adresi

Abu Dabi hükümeti ve ilgili yetkililer

Mahkeme kararı: Hapis ve para cezaları

Hatırlatalım, dün yaşanan ses getiren olay sonrasında kolluk kuvvetlerinin sert önlemler aldığı öğrenilmişti. Rus ekibinden altı temsilci ve olayı videoya çekip yayan iki kişi altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Merab Dvalishvili ve arkadaşı Saba Lazishvili ise belirlenen para cezaları karşılığında serbest bırakılmıştı.

Bölgedeki spor ortamı ve dövüşçülerin etrafındaki bu tür gergin olaylar, hayranların ve yerel yetkililerin odağında kalmaya devam ediyor.

Sizce ünlü sporcuların karıştığı bu tür anlaşmazlıklar ve bunların hukuki sonuçları MMA dünyasını nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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