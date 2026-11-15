Merab Dvalishvili, BAE hükümetine seslenerek tutukluların serbest bırakılmasını istedi

Hapisten çıktıktan bir gün sonra, eski UFC şampiyonu Gürcü sporcu Merab Dvalishvili Abu Dabi'deki Real American Freestyle (RAF) turnuvasında Brezilyalı Marlon Moraes'i mağlup etmek için sadece bir buçuk dakika harcadı. Ringdeki başarılı dönüşünün ardından dövüşçü, kamuoyunun dikkatini bir kez daha tırmanan gerilime ve tutuklanan sporculara çekti.

Tutuklu rakiplerin serbest bırakılması için çağrı

Maçtan sonra ünlü spor yorumcusu Chael Sonnen ile yaptığı görüşmede Dvalishvili, Abu Dabi yetkililerine seslenerek, yaşanan olay nedeniyle gözaltına alınan tüm sporcuların, özellikle de Usman Nurmagomedov'un serbest bırakılmasını istedi.

«Herkese teşekkürler, hepinizi seviyorum! Dinleyin, eğer mümkünse Abu Dabi hükümetine veya bu konuda etkisi olabilecek herkese seslenmek istiyorum. Lütfen bu çocukları serbest bırakın, lütfen onları bırakın. Sizden çok rica ediyorum! Biz sadece dövüşçüyüz ve her şey olabilir, ancak onların serbest bırakılmasını çok istiyorum. Lütfen», dedi Dvalishvili.

Aynı zamanda eski şampiyon, maç öncesi verdiği röportajda Umar Nurmagomedov'un olay yerine geç gelmesine rağmen tutuklananlar arasında olduğunu belirtmişti.