Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan ara seçimler, Amerikan halkının mevcut lider Donald Trump'ın 2 yıllık başkanlığından ve Cumhuriyetçilerin politikalarından duyduğu ciddi memnuniyetsizliği açıkça gösterdi. Tanınmış siyaset bilimci Kamoliddin Rabbimov'un Kun.uz sitesindeki köşesinde belirttiği üzere, bu seçim sonuçları gelenekleri yıkarak oldukça şaşırtıcı bir tablo ortaya koydu. Demokratların rekor bir farkla kazanması birçok tartışmaya yol açıyor.

Seçim sonuçlarından üç önemli çıkarım

Bu siyasi süreç ve gelecekteki seçimler hakkında dikkat edilmesi gereken üç temel sonuç öne çıkıyor:

İran'a karşı savaş ve kamuoyu yorgunluğu: Amerikalılar sadece enflasyon, pahalılaşan petrol ve sosyo-ekonomik sorunlardan değil, aynı zamanda nispeten zayıf görülen İran'ın de-facto üstün gelmesinden de rahatsız. Bu savaş birçok kişi tarafından yasa dışı, ahlak dışı ve saldırgan olarak kabul ediliyor. Savaşların sınırına gelindiği açıkça görülüyor. Yeni nesil siyasi liderler ve «eve dönüş» eğilimi: Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir nesil yetişiyor. Onlar, ABD'nin dünyadaki «istisnai devlet» statüsünden ve müdahaleciliğinden yorulmuş durumda. Bu güçler, kaynakların Amerika içinde kalmasını ve «temkinli» bir politika izlenmesini istiyor. Demokratların zaferi — aslında Trump'ın yenilgisi: Seçmenler, Demokratların güçlü programı için değil, Trump ve Cumhuriyetçilerden hayal kırıklığına uğradıkları için oy verdiler. Ancak Demokratlar arasındaki iç dağınıklık ve görüş ayrılıkları, gelecekte onlar için de ciddi bir baş ağrısına dönüşebilir.

Seçim sonuçları ve siyasi eğilimler Temel faktörler ve sonuçlar Cumhuriyetçilerin yenilgisi Geleneksel eyaletlerin bile Demokratlara oy vermesi ve Trump politikalarına duyulan tepki İzolasyonizm ve temkinlilik Yeni nesil siyasetçilerin dış yükümlülükleri azaltma ve «eve dönüş» talebi Demokratlar içindeki farklılıklar Ilımlı merkezciler ile reformcular arasındaki yaklaşım farkları

Demokratlar içindeki çelişkiler ve küresel yaklaşımlar

Demokrat Parti içinde ılımlı merkez sol ile radikal değişim yanlısı sosyal demokrat reformcular arasında büyük uçurumlar büyüyor. Ilımlılar Orta Doğu'dan çekilmeyi ancak Avrupa ve Ukrayna'yı desteklemeyi isterken, reformcular tam izolasyonizmi savunuyor ve hatta Avrupa ile güvenlik bağlarını bile azaltmayı destekliyorlar.

Çin konusunda ise her iki kanat da büyük bir savaş yanlısı değil, ancak ekonomik rekabet ve hatta yapay zeka alanında sınırlar koyarak Pekin'i dizginlemeyi planlıyorlar.

Trump İran'a karşı savaşı durduracak mı?

Amerikan halkı seçimlerde İran savaşına karşı olduğunu açıkça belirtti. Ancak tarih gösteriyor ki, ara seçimlerde kaybeden başkanlar (Reagan, George W. Bush, Obama) görev sürelerinde savaşları durdurmak yerine, rövanş almak için onları şiddetlendirdiler. Trump'ın istikrarsız ve öngörülemez karakteri ile çevresindeki bazı kişilerin daha sert mücadele edilmesi gerektiği yönündeki görüşleri, yeni maceralar riskini canlı tutuyor. Ancak halkın savaşlardan yorgunluğunun her geçen yıl arttığı kesin.

Sizce ABD'deki bu siyasi değişimler ve kamuoyunun savaşlardan yorgunluğu küresel siyaseti nasıl etkileyecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin!