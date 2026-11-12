Şok İstifa: Nvidia kurucusu Jensen Huang görevinden ayrıldı
Dünyanın en büyük teknoloji ve yapay zeka devlerinden biri olan Nvidia şirketi hakkındaki son haberler küresel finans piyasasını sarstı. Şirketin lideri Jensen Huang beklenmedik bir şekilde görevinden istifa etti.
Yönetim kurulu açıklaması ve geçici lider
Şirketin resmi açıklamasına göre yönetim kurulu, Jensen Huang'ın başkan, CEO ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal ayrıldığını duyurdu.
Kalıcı bir lider atanana kadar bu sorumluluk, geçici olarak Mali İşler Müdürü (CFO) ve İdari Başkan Yardımcısı Colette Kress hanımefendiye verildi. Şu anda yönetim kurulu tarafından hem iç hem de dış adaylar değerlendirilerek yeni bir kalıcı CEO arayışına başlandı.
Nvidia yönetimindeki değişiklikler
Detaylar
Görevden ayrılan kişi
Jensen Huang (1993'ten beri yönetiyordu)
Geçici olarak atanan lider
Colette Kress (Mali İşler Müdürü ve İdari Başkan Yardımcısı)
İstifa nedeni
Çin vatandaşıyla ilgili casusluk şüpheleri ve ilişkiler
Piyasa etkisi
Hisseler %13 değer kaybetti, 600 milyar dolar kaybedildi
İstifa nedenleri ve hisselerdeki keskin düşüş
Jensen Huang'ın şirketten ayrılmasının nedeninin, casuslukla suçlanan bir Çin vatandaşıyla gizli veya şüpheli ilişkilerinin ortaya çıkması olduğu belirtiliyor.
Bu kadar beklenmedik ve ciddi bir kadro değişikliği, borsa üzerinde de anında olumsuz bir etki yarattı. Duyurunun ardından Nvidia hisseleri düşüşünü sürdürdü ve borsa açılışında hisse senetleri yüzde 13 değer kaybetti. Sonuç olarak şirket, sadece bir hafta içinde piyasa değerinin yaklaşık 600 milyar dolarını kaybetti.
Sizce tekno-endüstri tarihinin en etkili liderlerinden biri olan Jensen Huang'ın ayrılışı Nvidia'nın geleceğini nasıl etkileyecek? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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