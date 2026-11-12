Şok İstifa: Nvidia kurucusu Jensen Huang görevinden ayrıldı

Dünyanın en büyük teknoloji ve yapay zeka devlerinden biri olan Nvidia şirketi hakkındaki son haberler küresel finans piyasasını sarstı. Şirketin lideri Jensen Huang beklenmedik bir şekilde görevinden istifa etti.

Yönetim kurulu açıklaması ve geçici lider

Şirketin resmi açıklamasına göre yönetim kurulu, Jensen Huang'ın başkan, CEO ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal ayrıldığını duyurdu.

Kalıcı bir lider atanana kadar bu sorumluluk, geçici olarak Mali İşler Müdürü (CFO) ve İdari Başkan Yardımcısı Colette Kress hanımefendiye verildi. Şu anda yönetim kurulu tarafından hem iç hem de dış adaylar değerlendirilerek yeni bir kalıcı CEO arayışına başlandı.