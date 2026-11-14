Japonya'da aktör fotoğraflı marullar müşteriler arasında moda oldu

Japonya'daki süpermarketlerde, ünlü aktör Tatsuya Fudzivara'nın fotoğrafının basılı olduğu şeffaf ambalajlara sarılı marullar müşterilerin dikkatini çekiyor. Bu sıra dışı ürün sadece market raflarında hızla tükenmekle kalmıyor, aynı zamanda sosyal medyada da geniş yankı uyandırıyor.

Normalde bir süpermarkete alışveriş yapmaya giden bir insan, sebzeler arasında ünlü bir aktörün ciddi yüz ifadesiyle karşılaşmayı beklemez. Ancak Tokyo'daki süpermarket müşterileri için bugünlerde bu manzara sıradan bir durum haline geliyor. Söz konusu olan, Japonya'nın tanınmış aktörü Tatsuya Fudzivara'nın fotoğrafının basılı olduğu ambalajlarda satılan marullardır.

Son günlerde aktörün yüzünün yer aldığı şeffaf filmle kaplı marullar, Tokyo süpermarketlerinde hızla satılıyor. Ürünün sıra dışı görünümü sosyal medyada da büyük ilgi uyandırdı ve fotoğrafları kullanıcılar arasında hızla yayıldı. Bu, Japonya'ya özgü beklenmedik pazarlama fikirlerinden biri olsa da, temelinde basit bir reklamdan ziyade önemli bir çevresel sorunu çözme amacı yatıyor.

Görünüşe göre marul, Japon mutfağında yaygın olarak tüketilen temel ürünlerden biri. Ancak istatistiksel verilere göre, Japonların yüzde 60'ından fazlası yaz mevsiminde bu sebzeyi çöpe atıyor. Bunun temel nedeni, yazın marul hasadının bol olması ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle ürünün daha çabuk solmasıdır. Sonuç olarak, piyasada yeterince ürün olmasına rağmen büyük bir kısmı tüketilmeden çöpe gidiyor.

Tam da bu soruna çözüm bulmak ve gıda israfını azaltmak amacıyla, Japonya'nın büyük gıda şirketlerinden biri olan Ajinomoto, sebze üreticileri kooperatifi ile iş birliği başlattı. Proje kapsamında ünlü aktör Tatsuya Fudzivara'ya başvurarak, fotoğrafını bu ürünün ambalajında kullanmak için izin istediler.

Aktör de teklife esprili bir dille yanıt verdi ve bu durumu sosyal medya platformu X'teki hesabında paylaştı:

«Bana: “Marullar krizde, bu yüzden yüzünüzü geçici olarak bize verebilir misiniz?” diye sordular. Ben de: “Elbette” dedim. Sonuç olarak yüzümü gerçekten işe yarar bir projede kullanacaklar. Ama neden tam olarak ben? Sebze reyonunda sizi bekliyor olacağım», — diyerek şaka yaptı Fudzivara.

Başlangıçta bu girişimin nasıl bir sonuç vereceği pek çok kişi için belirsizdi. Ancak aktörün yüzünün basılı olduğu ambalajlardaki marulların fotoğraflarının internette yayılmasıyla hem projenin amacı hem de pazarlama etkisi netleşti. Beklenmedik reklam, müşterilerin ilgisini bir anda artırdı. Eskiden satılmayıp çöpe gidebilecek olan marullar, artık süpermarket raflarından hızla satın alınmaya başlandı.

Bu ay, Tatsuya Fudzivara'nın fotoğrafının basılı olduğu ambalajlardaki marullardan sınırlı sayıda, toplam 10 bin adet satışa sunuldu. Kısa sürede müşteriler arasında popülerleşmesi, bu fikrin başarılı olduğunu kanıtladı.

İlginç olan şu ki, ünlü aktörün fotoğrafının basılı olduğu sıradan marullar sadece insanların dikkatini çekmekle kalmadı, aynı zamanda gıda israfı gibi ciddi bir soruna da kamuoyunun dikkatini çekti. Eğer bu yaratıcı yaklaşım sebzelerin çöpe atılmasını azaltmaya yardımcı olursa, yakın gelecekte Japonya süpermarketlerinde Tatsuya Fudzivara'nın fotoğrafının bulunduğu ürünleri daha sık görmek mümkün olacak.