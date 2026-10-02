Muhammed bin Selman, Gazze'deki saldırıları ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri sert bir dille kınadı!

·7·Dünya
Muhammed bin Selman, Gazze'deki saldırıları ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri sert bir dille kınadı!

Orta Doğu'daki tehlikeli jeopolitik süreçlerin arka planında, Suudi Arabistan yönetimi, dünya kamuoyuna bir kez daha sert ve kararlı bir açıklama gönderdi! Krallığın Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman, resmi bir açıklama yaparak Gazze Şeridi'nde devam eden acımasız saldırıları ve kutsal Mescid-i Aksa çevresindeki ihlalleri en üst düzeyde kınadı. Riyad'ın Filistin meselesinde asla geri adım atmayacağı ve bu duruşun kesinlikle değişmeyeceği dünyaya bir kez daha ilan edildi. Peki, Suudi liderin bu açıklaması uluslararası diplomatik arenada nasıl bir yankı uyandırıyor?

Gazze ve Mescid-i Aksa: Krallığın sert tepkisi

Veliaht Prens konuşmasında, İsrail tarafından gerçekleştirilen eylemlere açık bir değerlendirmede bulundu:

  • Acımasız saldırılar kınandı: Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki sivil halka ve kardeşlerimize yönelik işgalci eylemler sert bir dille eleştirildi;

  • Mescid-i Aksa'nın dokunulmazlığı: Kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirilen ardışık ihlallere karşı sert bir protesto dile getirildi;

  • Haklar sağlanana kadar durmak yok: Muhammed bin Selman, Filistin halkı yasal ve uluslararası alanda tanınan haklarını tam olarak elde edene kadar, Suudi Arabistan'ın çabalarının durmayacağını özellikle vurguladı;

  • Değişmez ilke: Krallığın Filistin devletine ve halkının çıkarlarına olan bağlılığının siyasi pazarlık konusu olamayacağı bir kez daha vurgulandı.

Muhammed bin Selman'ın resmi açıklaması

«Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimize yönelik işgalci hükümetlerin acımasız saldırılarını ve ayrıca Mescid-i Aksa'ya karşı tekrarlanan ihlalleri şiddetle kınıyoruz. Krallığın Filistin halkının haklarına olan bağlılığı, bizim kararlı ve değişmez duruşumuzdur. Bu yöndeki çabalarımız, Filistin halkı meşru haklarına kavuşana kadar durmayacaktır».

Bu duruş, son dönemde ABD ve bölge ülkeleri arasında yürütülen çeşitli anlaşma ve müzakerelerin şartı olarak Suudi Arabistan'ın tam olarak Filistin'in bağımsızlığını temel şart olarak öne sürdüğünü göstermektedir.

Suudi Arabistan'ın Filistin konusundaki duruşu (Tablo)

Yön / Konu

Muhammed bin Selman'ın açıklaması ve içeriği

Açıklamayı yapan kişi

Muhammed bin Selman (Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı)

Temel kınama

Gazze'deki acımasız saldırılar ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller

Diplomatik duruş

Kararlı, sadık ve kesinlikle değişmez siyasi yol

Eylemlerin sınırı

Filistin halkı tam yasal haklarına kavuşana kadar durmayacak

Jeopolitik sinyal

ABD ve Batı ile diyalogda Filistin çıkarları birincil şart olmaya devam edecek

Sizce Suudi Arabistan'ın bu kararlı duruşu, Gazze'deki askeri operasyonların durdurulması ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yolunda belirleyici bir itici güç olabilir mi? Veliaht Prens'in açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

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Suudi ArabistanMuhammed bin SelmanGazzeMescid-i AksaFilistin
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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