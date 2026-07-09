Başörtüsü nedeniyle kabul töreninden uzaklaştırılan First Lady bugün merkezde

·96·Dünya
Başörtüsü nedeniyle kabul töreninden uzaklaştırılan First Lady bugün merkezde

Türk medyası, ülkenin First Lady'si Emine Erdoğan ile ilgili 22 yıl önce yaşanan olayı yeniden gündeme getiriyor. Medya kuruluşları, 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen NATO zirvesi kapsamında Emine Erdoğan'ın başörtülü olması nedeniyle devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen resmi kabul törenine alınmadığını hatırlatıyor.

O dönemde Recep Tayyip Erdoğan başbakandı. Kendisine gönderilen resmi davetiye sadece tek kişilik düzenlenmişti ve eşi etkinliğe davet edilmemişti. Türk medyası bu durumu, o dönemin bir 'diplomatik dışlama' örneği olarak değerlendiriyor.

Recep Tayyip Erdoğan, eşi ve Donald Trump görüşmesi.

Aradan geçen 22 yılın ardından Türkiye, NATO zirvesine bir kez daha ev sahipliği yaptı. Bu kez ise bir zamanlar başörtüsü nedeniyle resmi kabulün dışında bırakılan Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dünya liderlerini ve eşlerini bizzat ağırladı.

Türk medyası bu gelişmeyi, ülkedeki siyasi ve toplumsal değişimlerin sembolik bir yansıması olarak yorumluyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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