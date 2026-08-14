Ronaldo gizlice evlendi: Evlilik sözleşmesinde neler var?

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez, yaklaşık on yıllık ilişkilerinin ardından resmen evlendi. Çift, 11 Ağustos'ta Portekiz'in Cascais kentindeki konutlarında kapalı bir resmi nikâh töreni düzenledi. Tören o kadar gizli organize edildi ki futbolcunun annesi ve kardeşleri bile katılmadı. Evlilik, Ronaldo'nun temsilcileri tarafından da doğrulandı.

Ancak törenin kendisinden daha fazla ilgi çeken bir ayrıntı vardı: Ronaldo ve Georgina, evlilikten bir gün önce özel bir sözleşme imzaladı. Buna göre mal varlıkları ayrı bir düzen içinde yönetilecek.

Her şey 11 Ağustos'ta Cascais'te gerçekleşti

Portekiz'in “Jornal de Notícias” gazetesinin ulaştığı evlilik belgelerine göre resmi tören, 11 Ağustos'ta çiftin Cascais'teki evinde düzenlendi. Bu tarih de tesadüf değildi; Ronaldo ve Georgina, bir yıl önce, 11 Ağustos 2025'te nişanlandıklarını açıklamıştı.

Evlilik, halka açık bir kutlama ya da yüzlerce konuğun katıldığı bir gösteri değil, son derece dar bir çevrede düzenlendi.

Törene çiftin beş çocuğu Cristiano Junior, Eva, Mateo, Alana Martina ve Bella Esmeralda da katıldı.

Dört tanık kimdi?

Evlilik belgesinde dört tanığın adı yer aldı.

Bunlar arasında Ronaldo'nun Sporting döneminden beri arkadaşı olan Miguel Paixão, Georgina'nın kız kardeşi Ivana Rodríguez, kuyumcu José Rodríguez Sangil ve eşi Mónica González Martínez bulunuyordu.

Böylece futbol dünyasının en ünlü çiftlerinden biri, hayatlarındaki en önemli günü büyük bir kutlama yerine aileleri ve en yakınlarıyla geçirmeyi seçti.

Ronaldo'nun annesi törene neden katılmadı?

En çok tartışılan ayrıntılardan biri, Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro ile kardeşlerinin törende görülmemesiydi.

Bu durum, Portekiz basınında aile içinde anlaşmazlık yaşandığına dair çeşitli iddialara yol açtı. Ancak şu ana kadar böyle bir çatışmayı doğrulayan güvenilir bir bilgi bulunmuyor.

Aksine Dolores ve Ronaldo'nun kız kardeşi Katia, çiftin evlilikle ilgili sosyal medya paylaşımına sıcak tepki vererek kalp bıraktı. Bu nedenle törene katılmamalarını otomatik olarak aile içi bir kavgayla ilişkilendirmek için bir neden yok.

Evlilikten bir gün önce imzalanan önemli belge

Ronaldo ve Georgina, 10 Ağustos'ta, yani evlilikten bir gün önce, Lizbon'daki bir noterlikte evlilik sözleşmesini resmileştirdi.

Belgede mal ayrılığı rejimi seçildi. Bu düzene göre her taraf, evlilikten önce kendisine ait olan mal varlığını kendi adına koruyor. Evlilikten sonra kişisel olarak satın alınan varlıklar da otomatik olarak ortak mülke dönüşmüyor. Birlikte satın alınan mallar ise her iki tarafa ait olabilir.

Bu tercih, özellikle Ronaldo gibi devasa varlıklara sahip bir sporcu için önemli bir hukuki adım olarak değerlendiriliyor.

Georgina, Ronaldo'nun soyadını almadı

Evlilik belgelerinde bir başka ilginç ayrıntı daha var.

Ne Ronaldo ne de Georgina evlilikten sonra soyadını değiştirdi. Georgina Rodríguez, önceki soyadıyla kaldı.

Belgede çiftin daimi ikamet adresi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad olarak gösterildi. Ronaldo burada Al-Nassr kulübünde forma giyiyor.

Yüzüklerde küçük bir işaret

Çift, evlilikten sonra sosyal medyada ellerindeki yüzükleri gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta isimlerine gönderme yapan “C ❤️ G” işareti görülüyordu. Bu basit ayrıntı büyük ilgi uyandırdı ve uzun yıllara dayanan ilişkinin resmi evlilikle sonuçlandığını sembolik biçimde gösterdi.

Düğünden sonra yeniden futbol

Büyük kutlamanın ardından uzun bir balayı da olmadı.

Haberlere göre Ronaldo kısa süre içinde Suudi Arabistan'a dönerek Al-Nassr'ın antrenmanlarına katıldı. 41 yaşındaki futbolcu yeni sezona hazırlanmaya devam ediyor.

Böylece yaklaşık on yıl süren ilişki, beş çocuklu büyük aile ve uzun süredir tartışılan evlilik konusu nihayet resmiyete kavuştu.

Ancak Ronaldo ve Georgina bu olayı da kendi tarzlarında yaşadı: gösterişli ve halka açık bir şov yerine kapalı bir tören, az sayıda tanık ve evlilikten bir gün önce titizlikle hazırlanmış mali sözleşme.

En ilginç olanı, dünyanın en ünlü futbolcularından birinin düğününün milyonlarca hayranın önünde değil, kendi evinde ve son derece dar bir çevrede gerçekleşmesiydi.

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