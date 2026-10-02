«Bu bir mucize»: Norchayev'in Suriye'ye karşı attığı müthiş duble sonrası Rus uzman şaşkına döndü!

Özbekistan milli takımı, Taşkent'teki Pahtakor Stadyumu'nda bir başka hücum şovu sergiledi! Fabio Cannavaro öğrencileri Suriye karşısında 4-1'lik net bir galibiyet alsa da, maçın asıl kahramanı Eldor Shomurodov yerine merkez forvet pozisyonunda başlayan 24 yaşındaki Husayn Norchayev oldu. Forvet, rakip kaleye kafa ile iki gol atarak taraftarları büyüledi. Özbek futbolunu yakından takip eden ünlü Rus uzman Aleksandr Troitskiy, bu maçın ardından Norchayev'in Rusya'daki kariyerini hatırlayarak şaşkınlığını gizleyemedi. Peki, uzmanı dehşete düşüren neydi ve Özbekistan milli takımının yeni «gol silahı» nasıl bir istatistik kaydediyor?

4-1 — Pahtakor'da gol yağmuru ve Norchayev resitali

Cannavaro, İran karşısında alınan 3-1'lik galibiyetten sonra bu maçta ağırlıklı olarak yedek oyuncuları denedi ancak kalite hiç düşmedi:

Shomurodov'un yerinde parlayan yıldız: Bir önceki maçta İran kalesini son dakikalarda havalandıran Husayn Norchayev, bu kez ilk 11'de yer aldı ve kafa ile iki harika gol attı;

Esanov ve Mozgovoy'un katkısı: Takım arkadaşları Sherzod Esanov ve Akmal Mozgovoy da birer gol atarak galibiyeti perçinlediler;

Küçük bir misafirperverlik: Sadece maçın sonunda yaşanan kısa süreli bir gevşeme nedeniyle konuk ekip bir teselli golü bulabildi;

Fantastik istatistik: 24 yaşındaki Norchayev, milli takım formasıyla sadece 5 maçta 4 gol atmayı başardı!

«Bu bir mucize!» — Rus uzmanın itirafı

«Özbekistan milli takımı, Taşkent'te Suriye'yi zorlanmadan mağlup etti. Sadece maçın sonunda biraz dikkat dağınıklığı yaşadılar ama bu büyük bir sorun değil. Husayn Norchayev'i özellikle belirtmek lazım. Hala Alania'da nasıl yer bulamadığını anlamıyorum. Bu bir mucize! Şimdi gözler Güney Kore maçında. En büyük odak noktası ise elbette Asya Kupası», — dedi Aleksandr Troitskiy.

Daha önce Nasaf ve Neftchi formalarıyla parlayan forvete, Rusya'nın Rubin ve Alania kulüplerinde yeterli şans verilmemesi Rus uzmanları bile hala şaşırtıyor.

Husayn Norchayev ve milli takımın performans verileri

Kategori / Gerçek Rakamlar ve detaylar Maç sonucu Özbekistan 4-1 Suriye (Pahtakor Stadyumu) Husayn Norchayev'in rolü İlk 11'de 90 dakika sahada kaldı, kafa ile duble yaptı Milli takım istatistikleri 5 maçta 4 gol (maç başına neredeyse 1 gol ortalaması) Son iki maçın skorları Özbekistan 3-1 İran, Özbekistan 4-1 Suriye (toplam 7 gol) Sıradaki kritik maç 6 Ekim: Güney Kore — Özbekistan (deplasmanda)

Üst üste güçlü rakiplerin kalesine 7 gol atan Cannavaro'nun öğrencileri, şimdi 6 Ekim'de deplasmanda Güney Kore karşısında sınav verecek.

Sizce Husayn Norchayev, bu süper formuyla Eldor Shomurodov'u ilk 11'den kesebilir mi? 6 Ekim'deki Güney Kore maçında hücumun merkezinde kim oynamalı?

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