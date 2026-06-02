Movement, ABD ve Avrupa'da stablecoin ödeme ağını genişletiyor

Move programlama dilini temel alan Movement blokzincir ağı, ABD, Kanada ve Avrupa Birliği'ndeki lisanslı ödeme sistemlerine erişim sağladı. Bu stratejik adım, gelişmekte olan pazarlarda sınır ötesi ödeme hizmetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor ve geleneksel bankacılık sistemlerini stablecoin mutabakat ağlarıyla birleştirmeyi hedefliyor. Bu gelişmeyi Cointelegraph.com bildiriyor .

Şirket temsilcileri, yeni altyapının geleneksel finans ile blokzincir sistemleri arasında fon hareketini kolaylaştıracağını belirtiyor. Burada ana odak noktası, sadece kripto transferleri değil, doğrudan stablecoinler aracılığıyla yapılan ödemelerdir. Bu durum, özellikle ödeme maliyetlerinin yüksek olduğu ve finansal hizmetlere erişimin kısıtlı olduğu bölgeler için büyük önem taşıyor.

Ayrıca Movement Network Foundation, yatırımcılara ayrılan tokenların yaklaşık yüzde 19'unu (toplam arzın yüzde 4,2'si) geri satın aldığını duyurdu. Bu önlem, projenin ödeme altyapısına odaklanan yeni stratejisiyle bağlantılıdır. Bilgi için, MOVE tokeninin piyasa değeri zirve noktası olan 2,5 milyar USD seviyesinden mevcut 54 milyon USD seviyesine geriledi.

Movement ağındaki bu dönüşüm, blokzincir endüstrisindeki genel eğilimi yansıtıyor. Günümüzde Solana, Polygon ve Aptos gibi büyük ağlar da akıllı sözleşmelerden ziyade stablecoin ödemelerine ve sınır ötesi para transferlerine odaklanıyor. Bu alan, dijital varlık piyasasındaki en hızlı büyüyen segmentlerden biri olmaya devam ediyor.

Bugün küresel piyasadaki tüm stablecoinlerin toplam değeri 320 milyar USD'yi aşmış durumda. ABD'de kabul edilen GENIUS Act yasası, bu varlıklar için federal bir yasal çerçeve oluşturdu. Bununla birlikte, TRM Labs verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde küresel kripto işlem hacmi yüzde 11 oranında azaldı, bu da piyasadaki genel aktivitenin düştüğünü gösteriyor.