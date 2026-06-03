Lionel Messi MLS'in En Değerli Futbolcuları Sıralamasında Zirvede

Kuzey Amerika kıtasının en prestijli futbol organizasyonu olarak kabul edilen MLS'e (Major League Soccer) ilgi her geçen gün artıyor. Futbol dünyasının saygın ve Transfermarkt portali, okyanus ötesi liginde top koşturan en değerli oyuncuların güncel listesini kamuoyuyla paylaştı. Bu sıralama sadece fiyat dengesini değil, aynı zamanda MLS'deki yıldızlar rekabetinin yeni bir aşamaya geçtiğini de gösteriyor.

Fiyat tablosunun en üst basamağını şu anda iki yetenekli futbolcu paylaşıyor.

En değerli liderler kimler?

Portal analistlerinin değerlendirmesine göre, ligin şu anki en yüksek transfer değerine sahip oyuncuları şunlar:

Josh Sargent (Toronto) — 16 milyon Euro Evander (FC Cincinnati) — 16 milyon Euro

Her iki futbolcu da sergiledikleri istikrarlı performans sayesinde değerlerini koruyarak MLS'in en değerli yıldızları olarak kabul edildi.

Efsane Lionel Messi ve ilk üç rekabeti

Sıralamanın bir sonraki basamağında dünya futbolunun yaşayan efsanesi, Inter Miami'nin lideri ve kaptanı Lionel Messi yer aldı. Kariyeri boyunca rekor seviyede sekiz kez Ballon d'Or kazanan Arjantinli sihirbazın transfer bedeli şu anda 15 milyon Euro seviyesinde.

İlginçtir ki, tanınmış ve deneyimli iki futbolcunun daha piyasa değeri tam olarak Messi ile aynı seviyede değerlendirildi:

Futbolcu Adı Kulüp Transfer Değeri Lionel Messi Inter Miami 15 milyon € Anders Dreyer San Diego 15 milyon € Son Heung-min Los Angeles 15 milyon €

Koreli yıldız Son Heung-min ve Danimarkalı Dreyer'in MLS'e transfer olması ligin prestijini daha da artırdı.

Inter Miami'nin zafer yürüyüşü

Hatırlatmak gerekir ki Lionel Messi, 2023 yazından bu yana Florida eyaletini temsil eden Inter Miami forması giyiyor. Onun gelişi kulüp tarihini tamamen değiştirdi.

Önemli Gerçek: Messi'nin harika oyunu ve liderlik yetenekleri sayesinde Inter Miami, geçen sezon tarihinde ilk kez MLS şampiyonluk kupasını kazanarak gerçek bir sansasyon yaratmıştı.

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