Lionel Messi MLS'in En Değerli Futbolcuları Sıralamasında Zirvede
Kuzey Amerika kıtasının en prestijli futbol organizasyonu olarak kabul edilen MLS'e (Major League Soccer) ilgi her geçen gün artıyor. Futbol dünyasının saygın ve Transfermarkt portali, okyanus ötesi liginde top koşturan en değerli oyuncuların güncel listesini kamuoyuyla paylaştı. Bu sıralama sadece fiyat dengesini değil, aynı zamanda MLS'deki yıldızlar rekabetinin yeni bir aşamaya geçtiğini de gösteriyor.
Fiyat tablosunun en üst basamağını şu anda iki yetenekli futbolcu paylaşıyor.
En değerli liderler kimler?
Portal analistlerinin değerlendirmesine göre, ligin şu anki en yüksek transfer değerine sahip oyuncuları şunlar:
Josh Sargent (Toronto) — 16 milyon Euro
Evander (FC Cincinnati) — 16 milyon Euro
Her iki futbolcu da sergiledikleri istikrarlı performans sayesinde değerlerini koruyarak MLS'in en değerli yıldızları olarak kabul edildi.
Efsane Lionel Messi ve ilk üç rekabeti
Sıralamanın bir sonraki basamağında dünya futbolunun yaşayan efsanesi, Inter Miami'nin lideri ve kaptanı Lionel Messi yer aldı. Kariyeri boyunca rekor seviyede sekiz kez Ballon d'Or kazanan Arjantinli sihirbazın transfer bedeli şu anda 15 milyon Euro seviyesinde.
İlginçtir ki, tanınmış ve deneyimli iki futbolcunun daha piyasa değeri tam olarak Messi ile aynı seviyede değerlendirildi:
Futbolcu Adı
Kulüp
Transfer Değeri
Lionel Messi
Inter Miami
15 milyon €
Anders Dreyer
San Diego
15 milyon €
Son Heung-min
Los Angeles
15 milyon €
Koreli yıldız Son Heung-min ve Danimarkalı Dreyer'in MLS'e transfer olması ligin prestijini daha da artırdı.
Inter Miami'nin zafer yürüyüşü
Hatırlatmak gerekir ki Lionel Messi, 2023 yazından bu yana Florida eyaletini temsil eden Inter Miami forması giyiyor. Onun gelişi kulüp tarihini tamamen değiştirdi.
Önemli Gerçek: Messi'nin harika oyunu ve liderlik yetenekleri sayesinde Inter Miami, geçen sezon tarihinde ilk kez MLS şampiyonluk kupasını kazanarak gerçek bir sansasyon yaratmıştı.
Dünya ve okyanus ötesi futbolunun en sıcak haberlerini, maç analizlerini ve ilginç olaylarını Zamin sayfalarında bizimle takip edin!
…