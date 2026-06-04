Florentino Perez seçimi kazanırsa Joao Neves'i transfer etmek istiyor

Real Madrid kulübü etrafındaki transfer dedikoduları ve seçim öncesi sıcak gelişmeler futbol dünyasını heyecanlandırmaya devam ediyor. Kraliyet kulübünün mevcut başkanı Florentino Perez, yaklaşan başkanlık seçimlerini kazanması halinde takımın orta sahasını dünyanın en yetenekli genç yıldızlarından biriyle güçlendirmeyi hedefliyor. Konu, Fransa'nın PSG kulübü ve Portekiz milli takımının yetenekli ismi Joao Neves hakkında. Bu bilgiyi ünlü İspanyol spor gazetecisi Alberto Pereyro sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İçeriden gelen güvenilir bilgilere göre, 21 yaşındaki Portekizli harika çocuk, Madrid devinin yaz transfer dönemindeki en temel ve öncelikli hedeflerinden biri haline geldi.

Perez'in 'dev' seçim planı

Madrid süper kulübünün mevcut başkanı Florentino Perez, yeni sezonda kadroyu kökten yenilemek ve taraftarlara büyük sürprizler hazırlamak konusunda sistematik bir plan geliştirdi.

Transfer hedefindeki yıldızlar: Daha önce basında Perez'in özel seçim programında Manchester City'nin Hırvat savunmacısı Josko Gvardiol'un da yer aldığına dair haberler çıkmıştı. Şimdi bu listeye orta sahayı güçlendirmek için Joao Neves'in adı da eklendi. Eğer Perez seçimi kazanırsa, Madrid'de şüphesiz yeni bir 'Galaktikos' dönemi başlayacak.

Joao Neves'in değeri ve etkileyici istatistikleri

Genç yaşına rağmen Paris ekibinin kilit oyuncusu haline gelen Portekizli futbolcunun sözleşme durumu ve geride kalan sezondaki performansı oldukça dikkat çekici:

Mevcut sözleşme: Neves'in Paris ekibiyle yaptığı mevcut iş sözleşmesi 2029 yılına kadar geçerli. Bu nedenle PSG yönetimi yıldız oyuncusunu kolayca bırakmak istemiyor.

Transfer bedeli: Saygın Transfermarkt portalı şu anda Portekizli yeteneği tam olarak 140 milyon Euro değerinde gösteriyor.

Verimlilik: Geride kalan kulüp sezonunda Joao Neves, PSG formasıyla tüm kulvarlarda toplam 38 maça çıkarak rakip fileleri 7 kez havalandırdı ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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