Florentino Perez seçimi kazanırsa Joao Neves'i transfer etmek istiyor

·84·Spor
Florentino Perez seçimi kazanırsa Joao Neves'i transfer etmek istiyor

Real Madrid kulübü etrafındaki transfer dedikoduları ve seçim öncesi sıcak gelişmeler futbol dünyasını heyecanlandırmaya devam ediyor. Kraliyet kulübünün mevcut başkanı Florentino Perez, yaklaşan başkanlık seçimlerini kazanması halinde takımın orta sahasını dünyanın en yetenekli genç yıldızlarından biriyle güçlendirmeyi hedefliyor. Konu, Fransa'nın PSG kulübü ve Portekiz milli takımının yetenekli ismi Joao Neves hakkında. Bu bilgiyi ünlü İspanyol spor gazetecisi Alberto Pereyro sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İçeriden gelen güvenilir bilgilere göre, 21 yaşındaki Portekizli harika çocuk, Madrid devinin yaz transfer dönemindeki en temel ve öncelikli hedeflerinden biri haline geldi.

Perez'in 'dev' seçim planı

Madrid süper kulübünün mevcut başkanı Florentino Perez, yeni sezonda kadroyu kökten yenilemek ve taraftarlara büyük sürprizler hazırlamak konusunda sistematik bir plan geliştirdi.

Transfer hedefindeki yıldızlar: Daha önce basında Perez'in özel seçim programında Manchester City'nin Hırvat savunmacısı Josko Gvardiol'un da yer aldığına dair haberler çıkmıştı. Şimdi bu listeye orta sahayı güçlendirmek için Joao Neves'in adı da eklendi. Eğer Perez seçimi kazanırsa, Madrid'de şüphesiz yeni bir 'Galaktikos' dönemi başlayacak.

Joao Neves'in değeri ve etkileyici istatistikleri

Genç yaşına rağmen Paris ekibinin kilit oyuncusu haline gelen Portekizli futbolcunun sözleşme durumu ve geride kalan sezondaki performansı oldukça dikkat çekici:

  • Mevcut sözleşme: Neves'in Paris ekibiyle yaptığı mevcut iş sözleşmesi 2029 yılına kadar geçerli. Bu nedenle PSG yönetimi yıldız oyuncusunu kolayca bırakmak istemiyor.

  • Transfer bedeli: Saygın Transfermarkt portalı şu anda Portekizli yeteneği tam olarak 140 milyon Euro değerinde gösteriyor.

  • Verimlilik: Geride kalan kulüp sezonunda Joao Neves, PSG formasıyla tüm kulvarlarda toplam 38 maça çıkarak rakip fileleri 7 kez havalandırdı ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.

Madrid devinin yeni yüzünü, başkanlık seçimlerinin arkasındaki gizli anlaşmaları ve Avrupa futbolunun en pahalı transfer bombalarını her zaman Zamin sayfalarında bizimle takip edin!

Florentino PérezJoão NevesReal MadridPSGManchester CityJoško Gvardiol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yan Diomande Liverpool'un teklifini reddedip başka bir dev kulübe transfer olabilirBugün, 08:39
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu