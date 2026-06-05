Josko Gvardiol Real Madrid'e geçmek istiyor

Real Madrid başkanı Florentino Perez, takımın savunmasındaki sorunları çözmek amacıyla Manchester City savunmacısı Josko Gvardiol'a ilgi gösteriyor. Haberlere göre, Hırvat futbolcu kariyerine "Santiago Bernabeu"da devam etmeyi planlıyor. İngiltere Premier Lig şampiyonları yıldız oyuncularından birini kaybetmek istemese de, futbolcunun isteği transferde belirleyici rol oynayabilir. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Madridliler savunma hattını köklü bir şekilde yenilemeyi planlıyor. Florentino Perez'in listesinde Liverpool savunmacısı Ibrahima Konate ve Inter yıldızı Denzel Dumfries gibi isimler var. Ancak AS gazetesi, Josko Gvardiol'un "Kraliyet Kulübü" için en cazip seçeneklerden biri olduğunu yazıyor. Futbolcu İspanya deviyle anlaşmaya zaten hazır olduğunu belirtti.

Real Madrid kadrosundaki sakatlık krizi bu transferi hızlandırabilir. David Alaba ve Dani Carvajal'ın yokluğu, Eder Militao ve Antonio Rüdiger ile ilgili fiziksel sorunlar teknik heyeti zor durumda bıraktı. Gvardiol'un hem merkez hem de sol bek pozisyonunda güvenilir oynaması değerini daha da artırıyor.

Manchester City ise Pep Guardiola'nın ayrılmasından sonra takımda zayıflama belirtileri görmek istemiyor. Kulüp yönetimi, Josko Gvardiol'a maaş artışı içeren yeni bir sözleşme teklif ederek onu tutmaya çalışacak. Ancak futbolcunun Madrid'in beyaz formasını giyme hayali, İngiliz kulübü için ciddi bir engel olabilir.

Hatırlatmak gerekirse, Manchester City 2023 yılında Hırvat savunmacıyı RB Leipzig'den 90 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Gvardiol'un mevcut sözleşmesi 2028'e kadar sürse de, Real Madrid uygun bir teklifle gelirse ve futbolcu ayrılmak isterse, "şehirli"ler onu zorla tutmayabilir.