Özbek futbolunda, özellikle Namangan'ın Navbahor kulübünün tarihinde, yerel taraftarlar için son derece sevindirici ve yıllarca konuşulacak tarihi bir olay gerçekleşti. Kartallar'ın temsilcileri, yetenek keşfi ve güçlü akademi sistemi kurma konusunda eşsiz kabul edilen Hollanda'nın ünlü Ajax kulübü ile kapsamlı bir uluslararası iş birliği projesini başlattı.

İki taraf arasında resmileştirilen bu stratejik anlaşmaya göre, Amsterdam devi, Navbahor Futbol Akademisi'nin modern gerekliliklere göre geliştirilmesi, faaliyetlerinin uluslararası standartlara uyarlanması ve uyumlaştırılmasında yakından destek verecek. En önemlisi, Namangan'daki genç futbolcuların yetiştirilmesi süreci, dünyaca ünlü Ajax okulunun futbol felsefesi ve kanıtlanmış özel metodolojisi temelinde yürütülecek.

Üst hedef: Ülkedeki en güçlü akademiyi kurmak

Bu büyük proje ve ortaklık anlaşması, Navbahor takımının yalnızca Fergana Vadisi'nde değil, tüm Özbekistan genelinde en modern, güçlü ve verimli futbol akademilerinden birini yaratma yolundaki asil hedeflerine temel oluşturacaktır.

Kulüp başkan yardımcısı Akram Dedabayev, bu tarihi anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, bu adımı yalnızca Namangan için değil, tüm Orta Asya futbolu için yeni bir dönemi başlatan büyük bir başarı olarak değerlendirdi:

«Kulübümüz ve milyonlarca taraftarımız için dünya futbolunun efsanesi Ajax ile böyle bir sözleşme imzalamak büyük bir gurur ve onurdur. Amsterdam ekibinin onlarca yıldır meyvesini veren ünlü metodolojisi ve Özbekistan'da sporu yeni bir seviyeye taşıma konusundaki yüksek ilgisi, bize benzersiz fırsatların kapısını açıyor».

Küresel ağ: Namangan kulübü dünya haritasında

Ajax'ın futbol direktörü Marijn Beuker de bu projeye değinerek, Özbek kulübü ile ortaklığın, Amsterdam temsilcilerinin uluslararası alandaki prestijini ve etkisini daha da genişletmede önemli ve stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Dikkat çeken nokta, bu iş birliği çerçevesinde Ajax'ın etrafında topladığı prestijli uluslararası kulüpler ağına artık Özbekistan temsilcisinin de resmi olarak katılmış olmasıdır. Aşağıdaki tablo aracılığıyla Navbahor takımının hangi ülkelerdeki güçlü sistemlerle tek bir küresel ağda birleştiğini görebilirsiniz:

Ağa üye ana ülkeler İş birliğinin ana yönü İspanya, İtalya, Avusturya, Yunanistan Avrupa deneyiminin entegrasyonu Japonya, BAE, Özbekistan (Navbahor) Asya kıtasında yetenek arayışı Meksika Okyanus ötesi futboluyla deneyim paylaşımı

Zemin analizi: «Pakhtakor ve Nasaf akademilerinin ülkede liderliği elinde tuttuğu bir dönemde, Navbahor'un Ajax ile iş birliğine girmesi Namanganlı taraftarlar için gerçek bir bayramdır. Cruyff okulunun havası Namangan'a girerse, yakın yıllarda milli takımlarımız için yeni yıldızların bu vohadan çıkacağı şüphesizdir».

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