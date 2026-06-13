Carlo Ancelotti, Fas maçı öncesi düşüncelerini paylaştı

·30·Spor
Carlo Ancelotti, Fas maçı öncesi düşüncelerini paylaştı

Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarının ev sahipliği yaptığı tarihi 2026 FIFA Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Gezegenin en güçlü takımları büyük ödül için mücadeleye başlarken, milyonların sevgilisi Brezilya Milli Takımı da ilk sınavına çıkmaya hazırlanıyor. "Pentacampeones"in deneyimli teknik direktörü, ünlü İtalyan uzman Carlo Ancelotti, grup aşamasının ilk turunda Fas Milli Takımı ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek yaklaşan bu zorlu mücadele hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Dünya futbolunun duayenlerinden biri olarak kabul edilen İtalyan stratejist, rakip takımın gücüne büyük saygı duyduğunu belirterek, Brezilyalı sihirbazlardan sahada mükemmel bir oyun sergilemelerini beklediğini gizlemedi.

«Fas, Avrupa'da pişmiş yıldızlardan kurulu bir takım»

Carlo Ancelotti'ye göre, Fas Milli Takımı dünya futbolunda artık söz sahibi olmuş ve her türlü dev takıma ciddi baş ağrısı yaratabilecek seviyeye ulaşmış durumda:

«Gelecek rakibimiz Fas, her açıdan çok güçlü ve oturmuş bir takım. Kadrolarına baktığınızda en üst düzey oyuncuları görebilirsiniz. Çoğu, Avrupa'nın en iyi liglerinde ve önde gelen kulüplerinde başarıyla forma giyiyor. Bu rakibe büyük saygı duyuyoruz. İnanıyorum ki taraftarlar için oldukça anlamlı, keyifli ve gol dolu güzel bir futbol izletisi olacak.

Afrika temsilcileri taktiksel olarak iyi organize olmuş ve yüksek beceriye sahip. Bu nedenle galibiyete ulaşmak için hem savunmada hem hücum organizasyonlarında, hatta geçiş oyunlarında bile kusursuz hareket etmeliyiz. Savunmada maksimum dikkatle kalarak duran topları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü modern futbolda kolayca yenilecek zayıf rakip kalmadı».

Sözlerine devam eden İtalyan teknik adam, Fas'ın Afrika kıtasının en güçlü ve tehlikeli takımlarından biri olduğunu bir kez daha vurguladı. Onlar hakkında finalist veya şampiyon adayı gibi abartılı ifadeler kullanmak yerine, turnuvaya mükemmel bir şekilde hazırlanmış ciddi bir rakip olarak bahsetmenin daha doğru olacağını belirtti.

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla bu merakla beklenen süper karşılaşmanın en önemli detaylarını yakından inceleyebilirsiniz:

Turnuva ve Aşama

Karşılaşan Devler

Maçın Oynanacağı Zaman

Fas'ın En Büyük Avantajı

Ancelotti'nin Temel Talebi

2026 Dünya Kupası. Grup Aşaması, 1. Tur

Brezilya — Fas

14 Haziran, Pazar sabahı

Oyuncularının Avrupa'da oynaması

Savunma ve hücumda ideal oyun

Sabahın coşkusu ve milyonların beklentisi

Hatırlatalım, bu iki güçlü ekol temsilcisi arasındaki kıran kırana geçecek mücadele 14 Haziran sabahı erken saatlerde (Taşkent saatiyle Pazar sabahı) başlayacak. Bu maçın sadece gruptaki durumu değil, tüm turnuvanın genel havasını da belirlemesi bekleniyor. Brezilya'nın hücum büyüsü, Fas'ın sağlam savunma kalesini yıkabilecek mi, bunu yakında yeşil sahada göreceğiz.

Uzman Yorumu: Futbol analistlerine göre, Carlo Ancelotti'nin rakibine karşı bu kadar temkinli ve saygılı yaklaşması, takımda rehavete yer vermemek için yapılmış bilgece bir hamle. Fas'ın geçmiş büyük turnuvalardaki başarılarının tesadüf olmadığını kanıtlamak için Brezilya'ya karşı tüm gücüyle savaşacağı kesin.

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Carlo AncelottiBrezilyaFasFIFA Dünya Kupasıİtalya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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