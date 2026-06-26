Montella: «Futbolcularım böyle eleştirileri hak etmedi»

Türkiye Milli Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası grup aşamasında ABD karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından görüşlerini paylaştı.

İtalyan çalıştırıcı, takımın zor durumda olsa bile oyunun yönünü değiştirebileceğini kanıtladığını belirtti. Montella, bunu futbolcuların sahada ne yapmaları gerektiğini iyi bilmeleriyle açıkladı.

«Ne yaptığını bilen bir takım olmasaydık, maçın gidişatını değiştiremezdik» dedi.

Teknik direktör, turnuva boyunca futbolculara yöneltilen sert eleştirilerin adaletsiz olduğunu düşündüğünü gizlemedi.

Montella, «Bence futbolcularım böyle ağır eleştirileri hak etmedi. Bu yüzden bu galibiyeti aldıkları için çok mutluyum» diye ekledi.

Çalıştırıcı, Türkiye'nin bir sonraki Dünya Kupası'na katılmak için daha uzun yıllar beklemek zorunda kalmayacağını umduğunu belirtti.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun aktardığına göre Montella, «Umarım Türkiye, Dünya Kupası'na tekrar katılmak için 24 yıl beklemek zorunda kalmaz» ifadelerini kullandı.

Hatırlatmak gerekirse, Türkiye Milli Takımı ABD'yi mağlup etmesine rağmen grup aşamasını 3 puanla son sırada tamamladı ve play-off turuna kalamadı.