Bayrağı Temizleyen Perihan Hanım Ödüllendirildi (Video)

Türkiye'de devlet bayrağına gösterdiği yüksek saygı ile sosyal medyada geniş ilgi gören Perihan Hanım, yetkililer tarafından kabul edildi.

Görüşme sırasında yetkililer, onun Türk bayrağına olan hürmetini, vatandaşlık sorumluluğunu ve gençler için örnek teşkil eden davranışını özellikle takdir ettiler. Perihan Hanım'a samimi teşekkürler sunularak, bu tür erdemlerin toplumda vatanseverliği ve milli değerleri güçlendirmeye hizmet ettiği vurgulandı.

Hatırlatmak gerekirse, Perihan Hanım'ın bayrağı özenle temizlediği anların yer aldığı video daha önce sosyal medyada yayılmış ve binlerce kullanıcı tarafından sıcak karşılanmıştı. Birçok kişi, onun devlet sembolüne olan saygısını yüceltmiş ve bu hareketi diğerlerine örnek olarak göstermişti.