2026 Dünya Kupası maçları sırasında tribünlerin arkasındaki tamamen beklenmedik sırlar açığa çıktı. Saygın "The Telegraph" çevrimiçi yayın organının haberine göre, Katar Futbol Federasyonu, milli takımını desteklemek ve stadyumları doldurmak için "kendi taraftarlarına" ödeme yaptı.

Bilgi için, 2026 Dünya Kupası maçlarında Katar milli takımı B grubunda Kanada, İsviçre ve Bosna-Hersek takımlarıyla mücadele ederek grubu sonuncu, yani dördüncü sırada tamamladı. Ancak tribünlerdeki "destek şovunun" onlara oldukça pahalıya patladığı görülüyor.

Ücretsiz seyahat ve "Taraftar Paketi"

Kaynağın verdiği bilgilere göre, bine yakın Katar vatandaşı Dünya Kupası maçlarını stadyumdan izlemek için özel bir hizmet paketi aldı. Bu paket şu kolaylıkları içeriyordu:

Uçuş masrafları tamamen karşılandı;

Stadyum yakınındaki bir otelde konaklama sağlandı;

Maç biletleri tamamen ücretsiz olarak sunuldu.

Ayrıca, maçlar başlamadan önce bu "taraftarlara" milli takım renklerinde özel tişörtler, şapkalar ve güneş gözlüklerinden oluşan özel bir "taraftar paketi" dağıtıldı.

"Hayatımda ilk kez futbolu stadyumda izliyorum": Sahte taraftarlar

Skandalın en ilginç noktası ise, grup maçları sırasında stadyumda Katar milli takımını tutkuyla destekleyen bir grup "taraftarın" aslında ABD ve Meksika vatandaşları olduğunun ortaya çıkmasıydı.

Gazeteciler onlarla doğrudan mülakat yaptıklarında, bu "taraftarların" bazıları hayatlarında ilk kez bir futbol maçını stadyumda canlı izlediklerini itiraf ettiler.

Katar Futbol Federasyonu'nun bu ücretli taktiği tribünlerde kalabalık toplamış olsa da, ne yazık ki milli takımın sahadaki başarısız performansını değiştirmeye yardımcı olmadı.