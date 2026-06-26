Asus Dünyanın En Pahalı Mini Bilgisayarını Tanıttı: Fiyatı Elektrikli Otomobille Eşit

Bilgisayar teknolojileri pazarında yüksek performanslı cihazlarıyla tanınan Asus, Republic of Gamers (ROG) markasının 20. yılı şerefine özel bir mini-PC modeli sergiledi. ROG NUC 20th Anniversary Edition olarak adlandırılan bu cihaz, sadece kompakt boyutlarıyla değil, aynı zamanda rekor fiyatıyla da teknoloji dünyasının dikkatini çekti. Ixbt.com haberine göre.

ixbt.com verilerine göre, bu yıl dönümü özel sürümü Çin pazarında 44 bin yuan veya yaklaşık 6480 ABD doları fiyatla satışa sunuldu. Karşılaştırmak gerekirse, bu tutarla Çin'de kompakt bir şehir içi elektrikli otomobil satın alınabilir. Bu kadar yüksek fiyat, cihazın sınırlı sayıda üretilmesi ve içerdiği en son teknolojik geliştirmelerle açıklanıyor.

Eşsiz Güç ve Özel Tasarım

Yeni mini bilgisayar, siyah ve altın renklerin uyumunda yarı şeffaf bir kasaya sahip ve hacmi sadece 3 litre. Cihazın içinde 24 çekirdekli Intel Core Ultra 9 290HX Plus işlemci ve 24 GB GDDR7 belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop ekran kartı yer alıyor. Bu teknik özellikler, mini-PC segmenti için benzeri görülmemiş bir güç anlamına geliyor.

Cihazın temel teknik özellikleri şunlardır:

64 GB RAM (DDR5-6400), 128 GB'a kadar genişletilebilir;

2 TB PCIe Gen6 NVMe SSD depolama birimi;

Vapor Chamber (buhar odası) ve üç fanlı soğutma sistemi;

380 W gücünde harici adaptör ile enerji beslemesi.

Asus mühendisleri cihazın ergonomisine de özel önem verdiler. Paket içeriğinde, yerleşik bir akselerometre yardımıyla bilgisayarın yatay veya dikey konumunu belirleyen ve sistem çalışmasını buna göre ayarlayan özel çıkarılabilir bir taban bulunuyor. Bu, kullanıcının masaüstünde maksimum yer tasarrufu sağlamasına olanak tanıyor.

Modern Arayüzler ve Bağlantı Olanakları

Küçük boyutuna rağmen ROG NUC 20th Anniversary Edition geniş bir port yelpazesine sahip. Ön panelde USB-A, USB-C ve ses konnektörü yer alırken, arka panelde Thunderbolt 4, dört adet USB-A (10 Gbps), ikişer adet HDMI 2.1 ve DisplayPort 2.1 portu bulunuyor. Ayrıca 2.5G Ethernet ağı da mevcut.

Kablosuz bağlantı için Intel Killer Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 modülleri görev yapıyor; bu da çevrimiçi oyunlarda ve büyük veri transferlerinde maksimum hızı sağlıyor. Uzmanlara göre bu model kitlesel kullanım için değil, marka tutkunları ve koleksiyonerler için tasarlanmış sembolik bir üründür.

Bu mini-PC sadece oyunlar için değil, aynı zamanda karmaşık grafik işleme ve AI algoritmalarıyla çalışmak için de rahatlıkla kullanılabilir. Şu an için cihazın küresel pazardaki satışları ve diğer bölgelerdeki fiyatı hakkında resmi bilgi verilmedi.