Asus Dünyanın En Pahalı Mini Bilgisayarını Tanıttı: Fiyatı Elektrikli Otomobille Eşit

·5·Teknoloji
Asus Dünyanın En Pahalı Mini Bilgisayarını Tanıttı: Fiyatı Elektrikli Otomobille Eşit

Bilgisayar teknolojileri pazarında yüksek performanslı cihazlarıyla tanınan Asus, Republic of Gamers (ROG) markasının 20. yılı şerefine özel bir mini-PC modeli sergiledi. ROG NUC 20th Anniversary Edition olarak adlandırılan bu cihaz, sadece kompakt boyutlarıyla değil, aynı zamanda rekor fiyatıyla da teknoloji dünyasının dikkatini çekti. Ixbt.com haberine göre.

ixbt.com verilerine göre, bu yıl dönümü özel sürümü Çin pazarında 44 bin yuan veya yaklaşık 6480 ABD doları fiyatla satışa sunuldu. Karşılaştırmak gerekirse, bu tutarla Çin'de kompakt bir şehir içi elektrikli otomobil satın alınabilir. Bu kadar yüksek fiyat, cihazın sınırlı sayıda üretilmesi ve içerdiği en son teknolojik geliştirmelerle açıklanıyor.

Eşsiz Güç ve Özel Tasarım

Yeni mini bilgisayar, siyah ve altın renklerin uyumunda yarı şeffaf bir kasaya sahip ve hacmi sadece 3 litre. Cihazın içinde 24 çekirdekli Intel Core Ultra 9 290HX Plus işlemci ve 24 GB GDDR7 belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop ekran kartı yer alıyor. Bu teknik özellikler, mini-PC segmenti için benzeri görülmemiş bir güç anlamına geliyor.

Cihazın temel teknik özellikleri şunlardır:

  • 64 GB RAM (DDR5-6400), 128 GB'a kadar genişletilebilir;
  • 2 TB PCIe Gen6 NVMe SSD depolama birimi;
  • Vapor Chamber (buhar odası) ve üç fanlı soğutma sistemi;
  • 380 W gücünde harici adaptör ile enerji beslemesi.
Asus mühendisleri cihazın ergonomisine de özel önem verdiler. Paket içeriğinde, yerleşik bir akselerometre yardımıyla bilgisayarın yatay veya dikey konumunu belirleyen ve sistem çalışmasını buna göre ayarlayan özel çıkarılabilir bir taban bulunuyor. Bu, kullanıcının masaüstünde maksimum yer tasarrufu sağlamasına olanak tanıyor.

Modern Arayüzler ve Bağlantı Olanakları

Küçük boyutuna rağmen ROG NUC 20th Anniversary Edition geniş bir port yelpazesine sahip. Ön panelde USB-A, USB-C ve ses konnektörü yer alırken, arka panelde Thunderbolt 4, dört adet USB-A (10 Gbps), ikişer adet HDMI 2.1 ve DisplayPort 2.1 portu bulunuyor. Ayrıca 2.5G Ethernet ağı da mevcut.

Kablosuz bağlantı için Intel Killer Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 modülleri görev yapıyor; bu da çevrimiçi oyunlarda ve büyük veri transferlerinde maksimum hızı sağlıyor. Uzmanlara göre bu model kitlesel kullanım için değil, marka tutkunları ve koleksiyonerler için tasarlanmış sembolik bir üründür.

Bu mini-PC sadece oyunlar için değil, aynı zamanda karmaşık grafik işleme ve AI algoritmalarıyla çalışmak için de rahatlıkla kullanılabilir. Şu an için cihazın küresel pazardaki satışları ve diğer bölgelerdeki fiyatı hakkında resmi bilgi verilmedi.

AsusROGMini-PCTeknolojiNVIDIA
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yapay Zeka Yarışında Yeni Dönem: ABD Hükümeti GPT-5.6 ve Diğer Modelleri Denetim Altına AlıyorYapay Zeka Yarışında Yeni Dönem: ABD Hükümeti GPT-5.6 ve Diğer Modelleri Denetim Altına AlıyorBugün, 21:25Xprize Kurucusu Küresel Gözetleme Yanlısı: "İnsanlar İzlendiklerinde Daha İyi Davranırlar"Xprize Kurucusu Küresel Gözetleme Yanlısı: "İnsanlar İzlendiklerinde Daha İyi Davranırlar"Bugün, 20:59Digit Robot Üreticisi 2,5 Milyar Dolarlık Değerleme ile Borsaya GiriyorDigit Robot Üreticisi 2,5 Milyar Dolarlık Değerleme ile Borsaya GiriyorBugün, 20:25Rusya'da yeni nesil 2ES11 «Orlets» elektrik lokomotifi testleri başarıyla tamamladıRusya'da yeni nesil 2ES11 «Orlets» elektrik lokomotifi testleri başarıyla tamamladıBugün, 19:54Vivo X Fold 6 tanıtıldı: 7000 mAh batarya ve 200 MP Zeiss kameraya sahip amiral gemisiVivo X Fold 6 tanıtıldı: 7000 mAh batarya ve 200 MP Zeiss kameraya sahip amiral gemisiBugün, 19:28SpaceX, Starship S40 Gemisinin Raptor 3 Motorlarını İlk Kez Test EttiSpaceX, Starship S40 Gemisinin Raptor 3 Motorlarını İlk Kez Test EttiBugün, 18:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı