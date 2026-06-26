Kazakistanlılar da Kırgızistan nehrinde sürüklenen 6 yaşındaki çocuğu aramaya katıldı

Kırgızistan'da bir dağ nehrinin güçlü akıntısına kapılan 6 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına Kazakistan'dan gelen kurtarmacılar ve gönüllüler de katıldı. Günlerdir yüzlerce kişi, çocuğu canlı bulma umuduyla aramaları sürdürüyor.

Facia 23 Haziran'da meydana geldi. İki ailenin bulunduğu hafif ticari araç dağ nehrine yuvarlandı. İki kadın ve üç çocuk kurtarılırken, 12 yaşındaki bir kız ve 6 yaşındaki bir çocuk akıntıya kapıldı.

Daha sonra küçük kızın cansız bedeni bulundu. Şu anda kurtarmacılar nehir kıyısı boyunca birkaç kilometrelik alanı tarayarak arama bölgesini daha da genişletiyor.

Çocuğun akıbeti hakkında şu an için resmi bir bilgi bulunmuyor.