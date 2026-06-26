Kırgızistan'da nehre düşen Özbekistanlı kadının cansız bedeni bulundu

Kırgızistan'ın Toktogul ilçesinde meydana gelen trafik kazası trajediyle sonuçlandı. Bir otomobilin Çiçkon Nehri'ne düşmesi sonucu Özbekistan vatandaşı bir kadın hayatını kaybetti. Kırgızistan Olağanüstü Durumlar Bakanlığı'na dayandırılan bilgiye göre, Sputnik Kırgızistan haber verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, bu yılın 22 Haziran tarihinde meydana geldi. Otomobilde üç erkek ve 45 yaşında bir kadın olmak üzere toplam dört kişi bulunuyordu.

İlk bilgilere göre, üç erkek sudan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ancak kadın, nehrin güçlü akıntısına kapılarak sürüklendi.

Arama kurtarma çalışmaları birkaç gün sürdü. Dört gün sonra kurtarma ekipleri kadının cansız bedenini bularak kolluk kuvvetlerine teslim etti.

Şu anda ilgili kurumlar tarafından olayın tüm ayrıntıları ve otomobilin nehre nasıl düştüğüne dair ek incelemeler yürütülüyor.