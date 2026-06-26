Kerjakov: «Özbekistan'ın play-off'a çıkması için bir mucize gerekiyor»

Eski Rus futbolcu Aleksandr Kerjakov, Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası play-off aşamasına yükselme şansları hakkında görüşlerini paylaştı.

Bilindiği üzere Özbekistan milli takımı, grup aşamasının 3. turunda üçüncü sıra için ana rakibi olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Kerjakov'a göre, Özbekistan'ın bir sonraki tura geçme şansı oldukça düşük. Bunun için takımın Kongo DR'yi farklı bir skorla mağlup etmesi gerekiyor.

«Özbekistan'ın Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı çok az. Çünkü Kongo DR milli takımını çok farklı bir skorla yenmeleri gerekiyor», dedi.

Eski forvet, bu durumda bir mucizenin gerçekleşeceğine inanmadığını da gizlemedi.

Kerjakov, «Bir mucize olup Özbekistan'ın play-off'a çıkacağını sanmıyorum», diye ekledi.

Rus uzman, Özbekistan'ın Dünya Kupası'na katılmış olmasının bile ülke futbolu için büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Bu noktada takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılan Curaçao milli takımı ile kıyasladı.

Gazeteci Nikolay Baranov ile yaptığı röportajda Kerjakov, «Bu takım hakkında tıpkı Curaçao milli takımı gibi konuşulabilir. Dünya Kupası'na çıkmak bile Özbekistan futbolu için büyük bir başarıdır. Gelecekte bu sonucu daha da geliştirmelerini umuyorum», dedi.

Özbekistan milli takımı şimdi son turda Kongo DR karşısında galibiyet alarak turnuvadaki şansını son ana kadar korumaya çalışacak.