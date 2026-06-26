Tesla, FSD Sistemiyle İlgili Ölüm Davasını Uzlaşmayla Sonlandırdı

·29·Teknoloji
Tesla, FSD Sistemiyle İlgili Ölüm Davasını Uzlaşmayla Sonlandırdı

ABD merkezli Tesla şirketi, Full Self-Driving (FSD) sürücü destek sisteminin dahil olduğu bir ölümle ilgili dava sürecini uzlaşma ile sonlandırdı. Bu olay, otopilot sistemlerinin güvenliği konusundaki tartışmaları daha da alevlendiriyor ve şirketin teknolojik itibarı üzerinde etkili olabilir. Techcrunch.com haberine göre.

Bloomberg'in bildirdiğine göre, söz konusu dava 2023 yılında meydana gelen trajik bir kaza ile ilgili. O dönemde 71 yaşındaki Jona Story, aracından inip güneş ışığının göz kamaştırması sonucu meydana gelen başka bir kaza çevresinde trafiği düzenlemeye çalışırken, bir Tesla Model Y ona çarpmıştı. Maktulün kızı, Tesla şirketine ve sürücüye karşı dava açmıştı.

Uzlaşmanın mali şartları ve ayrıntıları henüz açıklanmadı. Ancak bu anlaşma Tesla üzerindeki hukuki baskıyı bir miktar azaltsa da, şirket için asıl risk hala devam ediyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Teknik Arızalar ve Federal İncelemeler

NHTSA, 2024 yılında Tesla'nın FSD (Supervised) yazılımı hakkında özel bir soruşturma başlatmıştı. Buna, güneş ışığı, sis veya toz nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğu koşullarda meydana gelen dört büyük çarpışma neden oldu. Jona Story ile ilgili olay da tam olarak bu listeye dahil edildi.

Federal ajansın bildirdiğine göre, incelemenin amacı, otomatik sistemin yoldaki zorlu hava ve ışık koşullarını tespit etme ve bunlara uygun tepki verme yeteneğini değerlendirmektir. Mart 2026 itibarıyla bu soruşturma "mühendislik analizi" aşamasına yükseltildi, bu da sorunun ciddiyetini göstermektedir.

NHTSA raporunda, mevcut verilerin Tesla sisteminin görüş mesafesinin kötüleştiğini tespit etmede ve sürücüyü zamanında uyarmada eksiklikleri olduğunu gösterdiği belirtiliyor. Bu durum sadece sürücüler için değil, yayaların hayatı için de ciddi bir risk oluşturabilir.

Şirket İçin Potansiyel Sonuçlar

Dava kapanmış olsa da, federal düzeydeki incelemeler sona ermedi. Eğer NHTSA sistemde sistematik bir kusur tespit ederse, Tesla yüz binlerce elektrikli aracı geri çağırmak (recall) zorunda kalabilir. Bu, şirket için hem mali hem de itibar açısından büyük bir darbe olur.

Ayrıca ajans, Ekim 2025'te FSD sisteminin diğer yönleri hakkında da bir inceleme başlattı. Buna, yazılımın kırmızı ışığa uymaması veya yanlış şeride geçmesiyle ilgili çok sayıda şikayet temel oluşturdu. Özbekistan pazarında da Tesla araçlarına olan ilgi artarken, bu tür güvenlik sorunları yerel kullanıcıları da dikkatli olmaya çağırıyor.

TeslaFSDAutopilotNHTSATeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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