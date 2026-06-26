Florida Tarihine Geçen İdam: En Yaşlı Mahkum İdam Edildi

ABD'nin Florida eyaletinde 74 yaşındaki Dusty Ray Spencer'a ölüm cezası uygulandı. Böylece kendisi, eyalet tarihinde idam edilen en yaşlı mahkum oldu.

Spencer, 1992 yılında eşi Karen Spencer'ı bıçaklayarak öldürmekten suçlu bulunmuştu. Hakkındaki hüküm, 25 Haziran'da Florida eyaleti hapishanesinde zehirli iğne yöntemiyle infaz edildi.

Bilgilere göre, Florida'da bu yıl içinde dokuz mahkuma ölüm cezası uygulandı.

Ayrıca, önümüzdeki ay 74 yaşındaki bir başka mahkum olan Dennis Sochor'un da idam edilmesi planlanıyor.