Odil Hamrobekov: «Kongo'ya karşı elimizden gelenin en iyisini yapacağız»

·1·Spor
Odil Hamrobekov: «Kongo'ya karşı elimizden gelenin en iyisini yapacağız»

Özbekistan milli takımının orta saha oyuncusu Odil Hamrobekov, 2026 Dünya Kupası 3. turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanacak kritik maç öncesinde görüşlerini paylaştı.

30 yaşındaki futbolcu, ÖFA basın hizmetine verdiği röportajda, Dünya Kupası'nda dünyanın en güçlü futbolcularına karşı sahaya çıkmanın takım için büyük bir deneyim olduğunu vurguladı.

Hamrobekov, «Dünyanın en iyi futbolcularına karşı oynama fırsatı bulduk. Çok deneyim kazandığımızı düşünüyorum. Dünya Kupası seviyesini ilk kez hissediyoruz ve bu çok etkileyici bir duygu», dedi.

Bunun yanı sıra orta saha oyuncusu, ilk maçlardaki sonuçların hem futbolcuları hem de taraftarları tatmin etmediğini kabul etti. Ona göre, bu Dünya Kupası, takımın gelecekteki uluslararası turnuvalardaki katılımı için büyük bir okul görevi görecek.

«Sadece sonuçlar bizi de taraftarları da tatmin etmiyor. Ancak bu Dünya Kupası, gelecekte Asya Kupası ve diğer uluslararası turnuvalara katılımımız için büyük bir okul oluyor. Özellikle bizimle gelen genç futbolcular için bu çok faydalı», diye ekledi.

Hamrobekov, Özbekistan'ın play-off aşamasına çıkma şansı çok düşük olsa da, takımın bu şansı sonuna kadar değerlendirmeye çalışacağını belirtti.

Futbolcu, «Maçımıza kadar birçok şey netleşecek. Takımla birlikte en küçük fırsattan bile maksimum düzeyde yararlanmaya çalışacağız. Eğer bir üst tura çıkabilirsek, bu halkımız için büyük bir sevinç olur. Gruptan çıkıp güzel anılar bırakmak istiyoruz», dedi.

Milli takım orta saha oyuncusu, Kongo DR ile yapılacak mücadelede her iki tarafın da sadece galibiyet için sahaya çıkacağını vurguladı.

Hamrobekov, «Ruhsal ve fiziksel olarak daha iyi hazırlanan takımın amacına ulaşacağını düşünüyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu maça kariyerimizin son maçıymış gibi yaklaşmalıyız. Umarım sonuç istediğimiz gibi olur», diye belirtti.

Ayrıca, Dünya Kupası aracılığıyla Özbekistan'ın tüm dünya tarafından daha iyi tanınmasından gurur duyduğunu söyledi.

Hatırlatalım, Özbekistan ve Kongo DR arasındaki karşılaşma 28 Haziran'da Taşkent saatiyle 04:30'da başlayacak. Şu anda Afrika temsilcisinin 1 puanı bulunurken, Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan milli takımı henüz puan toplayamadı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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