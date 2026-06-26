Fransa ve Norveç Grup Liderliği İçin Mücadele Ediyor

·1·Spor
Fransa ve Norveç Grup Liderliği İçin Mücadele Ediyor

2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının 3. tur karşılaşmaları devam ediyor.

Tashkent saatiyle 00:00'da I grubunun son tur mücadeleleri başladı. Play-off biletini önceden garantileyen Fransa ve Norveç milli takımları, grup liderliği için karşı karşıya geldi.

Her iki takım da ilk iki tur sonunda 6 puan topladı. Bu nedenle, bu karşılaşma I grubunda birinci sırayı kimin alacağını belirleyecek.

Fransa; Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise ve Désiré Doué gibi hücum oyuncularını ilk 11'de sahaya sürüyor. Norveç ise hızlı ve fiziksel mücadelelerin ön planda olduğu bir oyunla rakibine zorluk çıkarmaya çalışacak.

Dünya Kupası 2026. I Grubu, 3. Tur

Norveç — Fransa

Norveç: Selvik, Osgord, Falchener, Shelderup, Berg, Bobb, Byorkan, Larsen, Ostigor, Torstvedt, Eursnes.

Fransa: Maignan, Koundé, Upamecano, Lacroix, Hernandez, Tchouaméni, Koné, Doué, Olise, Dembele, Mbappe.

Bu maçın sonucu, play-off aşamasındaki sonraki rakipleri üzerinde de etkili olabilir. Bu nedenle hem Fransa'nın hem de Norveç'in grubu birinci sırada tamamlamak için tüm güçlerini ortaya koymaları bekleniyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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