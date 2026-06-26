Senegal ve Irak Üçüncülük İçin Sahaya Çıkıyor

·49·Spor
Senegal ve Irak Üçüncülük İçin Sahaya Çıkıyor

2026 Dünya Kupası grup aşamasının 3. tur karşılaşmaları devam ediyor.

Tashkent saatiyle 00:00'da 'I' grubunun son tur mücadeleleri başlıyor. Play-off bileti şimdiden belli olduğu için Senegal ve Irak milli takımları gruptaki üçüncü sıra için karşı karşıya geliyor.

Her iki takım da ilk iki turda puan alamadı. Bu nedenle bu mücadele, Senegal ve Irak'a Dünya Kupası katılımını onurlu bir sonuçla tamamlama fırsatı sunuyor.

Senegal kadrosunda Sadio Mane, Ismaïla Sarr ve Lamine Camara gibi deneyimli futbolcular ilk 11'de yer aldı. Irak ise Zidan Iqbal, Ali Al Hammadi ve Ibrahim Bayesh gibi oyuncularıyla rakip kaleye tehlike yaratmaya çalışacak.

DK-2026. 'I' Grubu, 3. Tur

Senegal — Irak

Senegal: Diaw, Diatta, Seck, Niakate, Jacobs, P. Gueye, Diarra, Mbaye, Camara, Mane, Sarr.

Irak: Basil, Putros, Hashim, Sulaka, Doski, Al Ammari, Jassim, Bayesh, Iqbal, Qasim, Al Hammadi.

Maçın galibi 'I' grubunu üçüncü sırada tamamlayacak. Mağlup olan takım ise Dünya Kupası'na puansız veda edebilir.

SenegalIrakZidane IqbalSadio Mane
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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