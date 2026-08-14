Ronaldo tanınmaz halde: 41 yaşındaki futbolcu imajını çarpıcı biçimde değiştirdi!

·15·Dünya
Ronaldo tanınmaz halde: 41 yaşındaki futbolcu imajını çarpıcı biçimde değiştirdi!

“Al-Nassr” kaptanı Cristiano Ronaldo yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı. 41 yaşındaki Portekizli futbolcu saçlarını kırmızıya boyatıp yeni görünümünü gösteren fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Yeni sezon öncesi yeni imaj

Ronaldo yeni sezonun başlaması öncesinde görünümünü değiştirdi. “Al-Nassr” Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki yeni sezonuna 15 Ağustos'ta “Al-Fateh” karşısında oynayacağı maçla başlayacak.

Futbolcunun yeni saç modeli sosyal medyada kısa sürede taraftarların dikkatini çekti.

Ronaldo'nun hayatında bir yenilik daha

Ronaldo birkaç gün önce uzun süredir birlikte olduğu Georgina Rodriguez ile evlendiğini de doğrulamıştı.

Şimdi ise futbolcu yeni sezona yeni medeni durumuyla ve yeni imajıyla başlıyor.

Cristiano RonaldoAl-NassrGeorgina RodríguezAl-Fateh
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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