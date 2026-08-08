Toplantı değil, bir kadının makyajı internette hararetli tartışma yarattı

3 Ağustos 2026'da belediyede, bir sonraki bütçe görüşmesine adanan toplantı düzenlendi. Kuruluşun resmî Facebook sayfasında etkinlikle ilgili haber ve fotoğraflar yayımlandıktan sonra kullanıcılar, ele alınan konulardan çok yönetim başkanı Tasnine Hanım'ın çarpıcı ve sıra dışı makyajına dikkat çekti.

Yetkilinin fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada geniş çapta yayıldı, milyonlarca kez görüntülendi ve binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Görünümü hakkında farklı görüşler dile getirildi; olumlu ve olumsuz yorumlar yapıldı.

Tasnine Hanım ise kendisine yöneltilen tepkilere esprili, ancak aynı zamanda kararlı bir şekilde yanıt verdi. Hatta kişiliğine yönelik ve hakaret içeren yorumlar bırakan bazı kullanıcıları dava etmeyi düşündüğünü açıkladı.

Bununla birlikte, internet kullanıcılarının çoğu yetkiliyi destekledi. Onlar, görünümünden ziyade görevini dürüstçe ve yolsuzluktan uzak bir şekilde yerine getirmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, “En önemlisi nasıl makyaj yaptığı değil, dürüstçe çalışmasıdır” şeklinde görüş bildirdi.