Oğlunu bilerek fakir yetiştiren milyarder: Sebebi şaşırtıcı!

Çin’de milyarder bir babanın, oğlunun servete alışmaması için yıllarca kendisini fakir gibi gösterdiği hikâyesi internette büyük yankı uyandırdı.

“Şirketimiz borç içinde”

“Mala Prince” acılı atıştırmalık markasının kurucusu olan 51 yaşındaki Zhang Yuy Dun, şirketini oğlu Zhang Zi Lu’nun doğduğu yıl kurdu.

Ancak oğluna şirketin ciddi mali sıkıntılar içinde olduğunu ve büyük borçları bulunduğunu söyledi. Bunun sonucunda genç, sıradan bir dairede yaşadı, ucuz bir okulda okudu ve fakir bir ailede büyüdüğünü düşündü.

Ailesi parasını idareli kullandığı için gerçek servetlerinden tamamen habersizdi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra genç, ailesinin borçlarını ödemeye yardımcı olmak için ayda yaklaşık 800 dolar kazandıran sıradan bir iş aramaya başladı.

Tam bu sırada babası ona gerçeği açıkladı: Şirket yılda yaklaşık 83 milyon dolar gelir elde ediyordu.

Ayrıca milyarder, oğluna 1,4 milyon dolar değerinde lüks bir villa hediye etti.

Babanın söylediğine göre amacı, oğlunu hazır servete güvenmekten korumak ve onu çalışkan ve mütevazı biri olarak yetiştirmekti.

Sizce baba doğru olanı mı yaptı?