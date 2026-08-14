ABD’de büyük ikramiye sahibini buldu: 1,04 milyar dolara hangi yıldızlar satın alınabilir?

·13·Spor
ABD’de büyük ikramiye sahibini buldu: 1,04 milyar dolara hangi yıldızlar satın alınabilir?

ABD’nin Illinois eyaletinde satılan Powerball lotarya bileti, sahibine 1,04 milyar dolarlık dev bir büyük ikramiye kazandırdı. GOAL.com’un haberine göre bu denli büyük bir meblağ, futbol dünyasındaki en pahalı transfer rekorlarını bile geride bırakarak alıcısına aynı anda birden fazla üst düzey kulübü satın alma gücü sunuyor. Goal.com haber veriyor.

Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişin sonucuna göre, Illinois eyaletinin Quincy kentindeki Hy-Vee Gas Fresh & Fast mağazasında satılan bilet, eyalet tarihindeki en büyük ikinci, oyun tarihindeki ise sekizinci en yüksek ikramiye oldu. Ancak talihli kişi henüz kimliğini açıklamadı.

Illinois yasalarına göre kazanan, parayı iki farklı şekilde alabilir: 29 yıl boyunca 30 taksitte ödenecek toplam 1,04 milyar dolar veya vergiler öncesinde tek seferde 450,5 milyon dolarlık nakit ödeme. Bu rakamlar, modern futbol piyasasındaki transfer ücretleriyle karşılaştırıldığında son derece çarpıcı görünüyor.

Futbol transferleriyle karşılaştırma

Dünya futbolundaki en pahalı transfer rekoru hâlâ Neymar’a ait. Brezilyalı yıldızın 2017’de Barcelona’dan Paris Saint-Germain’e transferi 244 milyon dolar olarak değerlendirilmişti. Lotaryadaki tam ikramiye, bu rekorun nakit olarak dört kereden fazla aşılmasına imkân tanıyor.

Daha düşük görünen 450,5 milyon dolarlık nakit seçenek bile modern futbol piyasasının ölçeğini açıkça ortaya koyuyor. 2026 yaz transfer döneminde Chelsea, Morgan Rogers için 158 milyon dolar öderken Manchester City, Elliot Anderson için Nottingham Forest’a 158 milyon dolar verdi. Tottenham ise Sandro Tonali transferi için 123 milyon dolar harcadı.

Bu üç büyük transferin toplam değeri yaklaşık 439 milyon dolara ulaşıyor. Dolayısıyla lotarya talihlisi, tek seferlik nakit ödülüyle tüm yaz döneminin en pahalı üç transferini tamamen karşılayabilir ve menajerlik ücretleri için de yeterli miktarda para bırakabilirdi.

Dedektiflik hikâyesine dönüşen arama ve kurallar

Bileti satan mağazanın yöneticisi Jon Marshall, Fox News Digital’a verdiği röportajda bu durumun bir dedektiflik hikâyesini andırdığını söyledi. Kent sakinleri talihi tekrarlama umuduyla aynı makineden bilet almaya devam ediyor, ancak kazanan hâlâ gizemini koruyor. İlginç bir şekilde mağaza, bu bileti sattığı için 500.000 dolar bonus alacak.

Illinois lotarya kurallarına göre talihlinin ödülünü almak için 11 Ağustos’taki çekilişten itibaren bir yılı var, ancak nakit seçeneğini tercih etmek için yalnızca 60 gün tanınıyor. Beş sayının tamamı ile Powerball numarasını doğru tahmin etme olasılığı yaklaşık 292,2 milyonda bir olduğundan bu olay, insanlık tarihindeki en büyük finansal şanslardan biri olmaya devam ediyor.

PowerballFutbol TransferleriNeymar1 Milyar DolarLotarya
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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