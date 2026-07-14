2026 Dünya Kupası'nda beklenmedik kriz: Arjantin — Mısır maçını yöneten hakem görevden alındı

2026 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, hakem yönetimiyle ilgili büyük bir kriz patlak verdi. Fransız hakem François Letexier artık turnuvadaki maçlarda görev almayacak. FIFA, beklenmedik bir kararla onu kalan maçları yönetecek hakemler listesinden çıkardı.

Zamin.uz bu sansasyonel kararı ve perde arkasındaki gerçek nedenleri analiz ediyor.

Resmi gerekçe: Çıkar çatışması mı?

Motivaciones Fútbol haberine göre FIFA, 37 yaşındaki hakemi turnuvanın geri kalanında görev yapacak hakemler listesinden resmen çıkardı.

Kurum, bu kararı şu şekilde açıkladı:

Neden: Olası çıkar çatışması.

Detay: Fransa milli takımı hala dünya şampiyonluğu için mücadelesini sürdürüyor. Bu nedenle, Fransız bir hakemin diğer maçlarda görev alması herhangi bir şüpheye yer bırakmamalıdır.

Ancak gözlemciler, bu kararın arkasında sadece 'çıkar çatışması' olmadığını vurguluyor.

Mısırlıların öfkesi: FIFA'ya baskı mı yapıldı?

Aslında bu kararın alınmasına, 2026 Dünya Kupası son 16 turundaki olaylı maçın neden olduğu düşünülüyor.

Arjantin ile Mısır arasında oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan (3:2) maçın ardından Mısır Futbol Federasyonu, François Letexier liderliğindeki hakem heyeti hakkında FIFA'ya resmi şikayette bulunmuştu.

Mısır tarafının itirazları: Maç sırasında iptal edilen golün ve takımları lehine verilmeyen penaltının haksızlık olduğunu savunan Mısırlılar, bu kararların maçın kaderini belirlediğini vurguluyor.

Birçok spor kaynağına göre, Mısır Futbol Federasyonu'nun yoğun baskısı nedeniyle FIFA, Fransız hakemi turnuvanın kalan maçlarından uzaklaştırma kararı almış olabilir.

François Letexier: Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç final hakemi

Bu karar futbol kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı çünkü Letexier, turnuvanın en prestijli ve yüksek puanlı hakemlerinden biri olarak görülüyordu.

Başlıca başarıları:

Euro 2024 finali: İspanya ile İngiltere arasındaki final maçını yönetti.

Rekor: Avrupa Şampiyonası tarihinde final maçını yöneten en genç hakem olarak kayıtlara geçti.

Böylesine yüksek bir itibara sahip bir hakemin Dünya Kupası'ndan erken ayrılması, FIFA'nın hakemlik sistemi etrafındaki tartışmaları doğal olarak daha da alevlendirecektir.