Penaltı Atışlarında Henüz Yenilmeyen Üç Milli Takım

Dünya Kupaları tarihinde penaltı serilerine birkaç kez katılan ve tüm denemelerinde galip gelen milli takımlar belli oldu. Opta istatistik portalinin verilerine göre, bu nadir listede Hırvatistan, Fas ve Paraguay milli takımları yer alıyor.

Bu takımlar, Dünya Kupaları'nın belirleyici aşamalarında yoğun baskıya dayanarak penaltı serilerinde henüz hiç mağlubiyet almadılar.

Hırvatistan dört serinin tamamında galip geldi

Hırvatistan milli takımı, Dünya Kupaları'nda penaltı serileri konusunda en iyi sonuçlardan birine sahip. Balkan temsilcisi, Dünya Kupaları'nda dört kez galibi penaltılarla belirledi ve her seferinde bir sonraki tura yükselmeyi başardı.

Hırvatistan'ın penaltı serisi sonuçları:

2018 Dünya Kupası, Son 16 — Danimarka'ya karşı 3:2;

2018 Dünya Kupası, Çeyrek Final — Rusya'ya karşı 4:3;

2022 Dünya Kupası, Son 16 — Japonya'ya karşı 3:1;

2022 Dünya Kupası, Çeyrek Final — Brezilya'ya karşı 4:2.

Özellikle 2018 ve 2022 turnuvalarında Hırvat futbolcuların soğukkanlılığı, takımın ileri aşamalara ulaşmasında önemli bir rol oynadı.

Fas iki kez sınavdan başarıyla geçti

Fas milli takımı da Dünya Kupaları'ndaki her iki penaltı serisini kendi lehine sonuçlandırdı.

Afrika temsilcisi, ilk kez 2022 Dünya Kupası'nın Son 16 turunda İspanya'ya karşı penaltı serisinde 3:0'lık galibiyet elde etmişti. Bu sonuç, Fas'ın tarihi yürüyüşünde önemli bir adım oldu.

2026 Dünya Kupası'nın Son 32 turunda ise Faslılar, Hollanda'yı penaltı serisinde 3:2 mağlup ederek yenilmezlik istatistiğini korudu.

Paraguay da fırsatları tam anlamıyla değerlendirdi

Paraguay milli takımı da Dünya Kupaları'nda iki kez penaltı serisine katıldı ve her iki durumda da galip geldi.

Güney Amerika temsilcisinin sonuçları:

2010 Dünya Kupası, Son 16 — Japonya'ya karşı 5:3;

2026 Dünya Kupası, Son 32 — Almanya'ya karşı 4:3.

Paraguay'ın Almanya karşısında aldığı son galibiyet, takımın penaltı serilerindeki yüzde yüzlük başarısını korumasını sağladı.

Penaltılarda soğukkanlılık belirleyici faktör haline geliyor

Penaltı serileri, futboldaki en büyük psikolojik baskılardan biri olarak kabul edilir. Böyle bir durumda futbolcunun yeteneğinin yanı sıra sinir yönetimi, kalecinin hazırlığı ve takımın psikolojik istikrarı da büyük önem taşır.

Hırvatistan, Fas ve Paraguay ise Dünya Kupaları'nda bu sınavdan şimdiye kadar hatasız geçen tek milli takımlar olarak öne çıkıyor.

Sizce bu üç takım arasından hangisi penaltı serilerinde en güçlüsü?