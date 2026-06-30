Blue Origin, New Glenn roketasının patlama nedenlerini hala belirleyemedi

Milyarder Jeff Bezos'a ait uzay şirketi Blue Origin, geçen ay meydana gelen New Glenn mega roket patlamasının nedenlerini hala araştırıyor. Şirket, uçuşları yıl sonuna kadar yeniden başlatmayı hedeflese de teknik arızanın kesin kökeni henüz bilinmiyor. Şirket CEO'su Dave Limp, konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Blue Origin lideri, en detaylı raporunda uzmanların şu anda patlamanın "temel nedenini belirlemek ve düzeltmek" üzerinde çalıştıklarını belirtti. İlk analizler, sorunun roketin birinci aşamasındaki kuyruk kısmında meydana geldiğini gösteriyor. Bunun için şirket, çok sayıda kamera ve sensörden elde edilen devasa miktardaki veriyi analiz ediyor.

Testteki başarısızlık ve oluşan hasarlar

New Glenn roketi, on yılı aşkın süren titiz çalışmaların ardından ilk uçuşunu Ocak 2025'te gerçekleştirmişti. Ancak 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen dördüncü test uçuşu sırasında beklenmedik bir patlama yaşandı. Neyse ki olayda kimse yaralanmadı ancak altyapıda ciddi hasar meydana geldi.

Patlama sonucunda Florida'daki Cape Canaveral'da bulunan tek fırlatma rampası hasar gördü. Özellikle yıldırımdan korunma kulesi ve roketi taşıyıp dikleştiren devasa ekipman (transporter-erector) tamamen kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yakınlardaki binalar da zarar gördü. Buna rağmen Dave Limp, su kulelerinin ve gaz tanklarının hasar görmemesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Stratejik değişiklikler ve NASA'ya karşı taahhütler

Blue Origin için uçuşları hızla yeniden başlatmak kritik öneme sahip, çünkü şirket NASA'nın insanlığı Ay'a geri döndürme programındaki ana ortaklardan biri. Şirket yönetimi, uçuşları hızlandırmak için teknik yaklaşımı değiştirmeye karar verdi. Artık roketin rampaya yerleştirilmesinde özel taşıyıcı cihaz yerine dev bir vinç kullanılacak.

Dave Limp'e göre bu yöntem, sadece uçuşları daha hızlı yeniden başlatmayı değil, aynı zamanda gelecekte New Glenn fırlatma sıklığını artırmayı da mümkün kılacak. Patlamadan önce şirket, yıl boyunca 12 uçuş gerçekleştirmeyi planlıyordu.

Şu anda Blue Origin mühendisleri, patlamanın sonuçlarını gidermek ve roketin güvenliğini yeniden gözden geçirmekle meşgul. Bu mega roket, SpaceX'in Starship projesine ana rakip olarak görülüyor ve başarısı, ABD'nin uzay keşif stratejisinde belirleyici bir öneme sahip.