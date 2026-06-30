Syomin, Fas'ın 2026 Dünya Kupası Şansını Yüksek Gördü

·40·Spor
Syomin, Fas'ın 2026 Dünya Kupası Şansını Yüksek Gördü

Deneyimli teknik direktör Yuriy Syomin, 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Fas milli takımının potansiyeli hakkında görüşlerini paylaştı. Syomin, Afrikalıların büyük turnuvalarda yeniden sürpriz sonuçlar almaya muktedir olduklarını kanıtladıklarını belirtti.

Fas milli takımı, son 32 turunda Hollanda ile zorlu bir maç oynadı. Normal sürenin ve uzatmaların 1-1 sona ermesinin ardından galip penaltı atışlarıyla belirlendi. Faslı futbolcular soğukkanlılıklarını koruyarak bir üst tura yükselmeyi başardı.

Syomin, Fas'tan yeniden tarihi bir sonuç bekliyor

Yuriy Syomin, Fas takımının gücünün futbol dünyası tarafından zaten 2022 Dünya Kupası'nda görüldüğünü vurguladı. Teknik direktöre göre, 2026 Dünya Kupası'nda da Afrikalılar seviyelerini bir kez daha sergiliyorlar.

«Önceki Dünya Kupası'nda, 2022'de herkes Fas'ın gücünü görmüştü. Şimdi herkes bunu 2026 Dünya Kupası grup aşamasında da gördü», dedi Syomin.

Uzman, teorik olarak Fas'ın önceki Dünya Kupası'ndaki başarısını tekrarlayıp yeniden yarı finale kadar çıkabileceğini belirtti. Ancak bu görevi gerçekleştirmenin oldukça zor olacağını da ekledi.

Sıradaki rakip: Ev sahibi Kanada

Fas milli takımı, son 16 turunda turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Kanada milli takımı ile karşı karşıya gelecek. Bu maçta Afrikalılardan yine disiplinli bir savunma, hızlı kontra ataklar ve yüksek fiziksel kondisyon bekleniyor.

Kanada, kendi sahasında taraftar desteğine güvenecek. Bu nedenle Fas için sıradaki mücadele, Hollanda maçından bile daha zor geçebilir.

Fas 2022'de tarih yazmıştı

Hatırlatmak gerekirse, Fas milli takımı 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselmiş ve sonuçta dördüncü sırayı almıştı. Böylece takım, Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika takımı olmuştu.

Şimdi Faslıların önünde o tarihi sonucu tekrarlama fırsatı var. Ancak play-off aşamasında her hata belirleyici olabilir.

Sizce Fas bu kez de yarı finale kadar yükselebilir mi?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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