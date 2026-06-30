Tesla Austin'de direksiyonsuz ve pedalsız Cybercab robotaksilerini test etmeye başladı

ABD'nin Austin şehrinde Tesla, en çok beklenen projelerinden biri olan Cybercab robotaksisinin üretime hazır versiyonunu test etmeye başladı. Bu elektrikli aracın en dikkat çekici özelliği, geleneksel kontrol araçlarının, yani direksiyon ve pedalların tamamen bulunmamasıdır. İki kişilik kompakt kabin sadece yolcular için tasarlanmış olup, otonom araçların gelişiminde yeni bir aşama olarak kabul ediliyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Şu an için güvenlik önlemi olarak testler sırasında sağ koltukta özel bir denetleyici oturuyor. Bu durum, Elon Musk'a ait X sosyal ağında paylaşılan video görüntülerle ortaya çıktı. Cybercab projesi ilk kez yaklaşık iki yıl önce tanıtılmıştı ve Tesla uygulaması üzerinden çağrılan tam otonom bir taksi hizmeti kurmayı hedefliyor. Son haftalarda şirket, ABD'nin çeşitli şehirlerinde bu modelin direksiyonlu prototiplerini de test ediyordu.

Rekabet ve teknolojik yaklaşım

Tesla yönetimi, bu alandaki ana rakibi olan Waymo şirketini geride bırakacağından emin. Elon Musk'ın belirttiğine göre, Tesla hem araçlarını hem de yazılımını bağımsız olarak geliştirdiği için maliyet kontrolünde büyük bir avantaja sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Waymo Jaguar ve Zeekr gibi markalarla iş birliği yapmak zorunda kalıyor.

Bir diğer önemli fark ise teknolojide görülüyor. Waymo sistemlerinde pahalı lidar ve radarlar kullanırken, Tesla yalnızca kameralara ve AI'ya güveniyor. Bu yöntem üretimi ucuzlatsa da, sistemin inşaat alanları veya şiddetli yağmur gibi karmaşık durumlarda nasıl çalışacağı konusunda uzmanlar arasında farklı tartışmalar mevcut.

Yasal değişiklikler ve engeller

Robotaksilerin yaygınlaşmasının önündeki temel engellerden biri mevzuattı. Ancak ixbt.com verilerine göre, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) yakın zamanda yeni bir teklif sundu. Buna göre, yalnızca otomatik sistemler tarafından yönetilen araçlarda fren pedallarının bulunması zorunlu tutulmayacak. Bu kuralın yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor, bu da Cybercab gibi modellere yol açacak.

Şunu belirtmek gerekir ki, otonom sürüş teknolojisi henüz mükemmel değil. Austin'deki testler sırasında Model Y tabanlı robotaksiler birkaç kez küçük çarpışmalar yaşadı. Ayrıca, rakip Waymo araçlarının da okul otobüsleri çevresinde hareket ederken ve su basmış yollarda zorluklar yaşadığı bildirildi.

Tesla Cybercab projesinin başarısı, şirketin gelecekteki finansal istikrarı için kritik öneme sahip. Altın renkli, fütüristik görünüme sahip bu iki koltuklu araçlar sokaklarda çoğaldıkça, Tesla'nın ülke genelinde bir robotaksi ağı kurma planının ne kadar gerçekçi olduğu netleşecek. Otonom ulaşımın küresel ölçekte yaygınlaşması gelecekte şehir altyapısını tamamen değiştirebileceği için teknoloji meraklıları için de bu haber oldukça ilgi çekici.