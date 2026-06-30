Anlamsız akıllı telefon: Samsung Galaxy A27'nin fiyatı arttı, özellikleri azaldı

·34·Teknoloji
Anlamsız akıllı telefon: Samsung Galaxy A27'nin fiyatı arttı, özellikleri azaldı

Samsung'un yeni Galaxy A27 akıllı telefonu, resmi satışlar başlamadan önce eleştirilerin odağı haline geldi. Teknoloji dünyasındaki bazı yayınlar, cihazı yılın en anlaşılmaz ve başarısız güncellemelerinden biri olarak değerlendiriyor.

Yeni model, Galaxy A26'nın devamı olarak sunulsa da, değişiklikler beklentileri karşılamaktan uzak kaldı. Bazı teknik özellikler iyileştirilmiş olsa da, bir dizi önemli özellik kısıtlandı. Buna rağmen, akıllı telefonun fiyatı önceki modele kıyasla 50 dolar artırıldı.

Yeni işlemci en büyük avantaj oldu

Galaxy A27'deki en önemli değişiklik, Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinin kullanılmasıdır. Yeni çipin, önceki Exynos 1380 işlemcisine kıyasla daha yüksek hız ve enerji verimliliği sağlaması bekleniyor.

Cihaz, LPDDR5 tipi RAM ile donatılmıştır. Bu durum, uygulamaların başlatılması, aynı anda birden fazla programın kullanılması ve genel sistem hızı üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Tasarımda da küçük bir değişiklik var. Ön kamera için önceki damla çentik yerine daha modern bir delikli ekran tasarımı kullanılmış. Bu, akıllı telefonun görünümünü biraz yenilemiş.

Kamera özellikleri düşürüldü

Yeni modeldeki temel eleştiriler kameralarla ilgili. Galaxy A26'da 13 MP ön kamera bulunurken, Galaxy A27 modelinde selfie sensörü 12 MP'ye düşürüldü.

Ultra geniş açılı kameradaki düşüş ise daha belirgin. Önceki modelde 8 MP sensör kullanılırken, yeni akıllı telefonda bu değer 5 MP'ye düşürüldü.

Bu değişiklikler, geniş açılı çekim kalitesini ve detayların yansıtılmasını etkileyebilir. Bu nedenle yeni akıllı telefon, kamera açısından tam bir güncelleme değil, bazı yönlerden geriye atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

Suya dayanıklılık seviyesi de kötüleşti

Galaxy A26 modeli IP67 standardında su ve toz korumasına sahipti. Galaxy A27 akıllı telefonda ise bu değer IP64 seviyesine düşürüldü.

IP64 koruması, akıllı telefonu su sıçramalarına ve toza karşı belirli bir seviyede korur. Ancak cihazı suya düşme gibi durumlardan tam olarak korumaz.

Bütçe dostu akıllı telefonlarda bile güvenilirlik önemli bir faktördür. Bu nedenle koruma seviyesinin düşürülmesi kullanıcılar arasında soru işaretleri yaratıyor.

Fiyatı rakiplerine karşı avantaj sağlamıyor

Galaxy A27 akıllı telefonunun fiyatı 349 dolar olarak belirlendi. Bu, önceki modele göre 50 dolar daha pahalı.

Aynı fiyat segmentinde Nothing Phone (4a), OnePlus Nord CE 5 ve Google Pixel 9a gibi rakipler bulunuyor. Bunların bazıları daha güçlü kamera, daha iyi yazılım veya daha dengeli teknik özellikler sunuyor.

Tech Advisor uzmanlarına göre, 2025 Mart ayında tanıtılan daha uygun fiyatlı Pixel 9a bile birçok alıcı için daha cazip bir seçenek olarak görünebilir.

Tech Advisor, «Evrimsel güncellemeler ve çip kıtlığı nedeniyle fiyatların arttığı bir dönemde bile, bu Samsung'un oldukça hayal kırıklığı yaratan bir yeniliği» yorumunda bulundu.

Galaxy A27 kimler için uygun olabilir?

Yeni akıllı telefon; daha güçlü işlemci, RAM ve modern tasarım isteyen kullanıcılar için ilgi çekici olabilir. Ancak kamera kalitesi, suya dayanıklılık ve fiyatın önemli olduğu alıcılar için Galaxy A27 pek cazip görünmüyor.

Samsung, yeni modelde bir adım ileri, iki adım yan gitmiş izlenimi veriyor. Cihazın pazardaki gerçek başarısı, satışlar başladıktan ve bağımsız testler yayınlandıktan sonra belli olacak.

Sizce, Samsung Galaxy A27 için 349 dolar ödemeye değer mi?

SamsungGalaxy A27Snapdragon 6 Gen 3Exynos 1380Galaxy A26
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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