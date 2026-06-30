Michael Owen: Harry Kane İngiltere tarihinin en iyi forveti ancak seçimi yanlıştı

İngiltere milli takımı ve Liverpool'un eski yıldızı, Ballon d'Or sahibi Michael Owen, modern futbolun en büyük isimlerinden biri olan Harry Kane hakkında beklenmedik açıklamalarda bulundu. Owen'a göre, şu anda Bayern Münih forması giyen forvet, İngiliz futbol tarihinin en büyük golcüsüdür. Ancak uzman, futbolcunun Almanya şampiyonasına gitmesini kariyerindeki en büyük stratejik hata olarak nitelendirdi. Goal.com haberine göre.

Daily Mail için kaleme aldığı makalesinde Owen, daha önce Harry Kane'in yeteneklerine şüpheyle yaklaştığını itiraf etti. Sözlerine göre Kane, zamanla kendini geliştirerek ve durmaksızın çalışarak dünyanın en tehlikeli forvetine dönüştüğünü kanıtladı. Owen, Kane'i doğuştan gelen bir yetenekten ziyade, kendini yaratan bir profesyonel olarak yüksek takdirle karşıladı.

Bundesliga seviyesi ve rekorlar meselesi

Michael Owen, Harry Kane'in Münih'in Bayern kulübüne transfer olmasından hala memnun olmadığını gizlemedi. Ona göre, Premier League tarihinin tüm zamanlardaki en iyi golcüsü olma fırsatı, Almanya'daki şampiyonluk unvanından daha prestijliydi. Owen, Bundesliga seviyesini "sıradan" olarak tanımlayarak, orada zafer kazanmanın Kane gibi üst düzey bir oyuncu için büyük bir başarı olmadığını vurguladı.

"Fikrimde kararlıyım: Harry Kane, Bundesliga'dan çok daha üst düzey bir futbolcu. İngiltere'de kalıp Alan Shearer'ın rekorunu kırmalıydı. Münih kulübüyle kupalar kazanmak, onun mirasına Premier League'deki mutlak liderlik kadar etki etmez", diye yazıyor Owen.

Ayrıca eski forvet, Kane'in oyun tarzının yıllar içinde değiştiğini ve daha da mükemmelleştiğini kabul etti. Onun saha merkezine gelerek oyunu kurması ve takım arkadaşlarına fırsatlar yaratması, günümüz futbolu için çok değerli. Owen, futbolcunun fiziksel durumuna ve az sakatlanmasına da ayrıca değindi.

Goal.com'un haberine göre Owen, Harry Kane'i zihinsel olarak en güçlü futbolcu olarak görüyor. Dünya Kupası finalinde belirleyici bir penaltı verilse, bu sorumluluğu hiç tereddüt etmeden Kane'e emanet edeceğini belirtti. Kane'in soğukkanlılığı ve baskı altında çalışma yeteneği, onu diğer forvetlerden ayıran temel özelliktir.

Sonuç olarak, Harry Kane şu anda Almanya'da verimli bir performans sergilese de, İngiltere'deki uzmanlar ve taraftarlar onun vatanına dönmesini ve rekorlarını sürdürmesini sabırsızlıkla bekliyor. Owen'ın itirafı ise Kane'in İngiliz futbol tarihindeki yerinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha doğruladı.