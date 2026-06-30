Ansu Fati resmen Monaco'ya transfer oldu: Barcelona altyapısından yetişen oyuncusunu sattı

Fransa'nın Monaco kulübü, İspanya milli takımı forveti Ansu Fati'nin transferini resmen tamamladığını duyurdu. Ligue 1 temsilcisi, oyuncuyu kiralık olarak kadrosunda bulundurduktan sonra sözleşmedeki 11 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Bir zamanlar Lionel Messi'nin ayrılışının ardından Barcelona'da efsanevi 10 numaralı formayı devralan yetenekli futbolcu, kariyerine artık prensliğin kulübünde devam edecek. Bu haberi Goal.com bildiriyor. Goal.com'un haberine göre, 23 yaşındaki forvet, Monaco ile Haziran 2030'a kadar sürecek dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Barcelona kulübü de bu anlaşmayı resmen doğruladı. Sözleşme şartlarına göre, Katalan kulübü oyuncunun gelecekteki bir sonraki satışından belirli bir yüzde alma hakkını elinde tuttu.

Ansu Fati, geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarak geçirerek en iyi formunu yeniden yakalamayı başardı. Tüm kulvarlarda 30 maça çıkan oyuncu, 12 gol kaydetti. İstatistiklere göre her 110 dakikada bir gol atan Fati, geçen sezon Ligue 1'deki en iyi verimlilik oranlarından birine sahip oldu.

Katalonya'daki parlak başlangıç ve zorluklar

Ansu Fati, Barcelona akademisi La Masia'nın son yıllardaki en yetenekli ürünlerinden biri olarak görülüyordu. A takımda 2019-2020 sezonunda ilk kez forma giydi ve kısa sürede birçok rekor kırdı. Özellikle 16 yaş 304 günlükken Osasuna ağlarını sarsarak kulüp tarihinin en genç golcüsü oldu. Ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinin de en genç gol atan oyuncusu unvanını kazandı.

Ancak, üst üste yaşadığı sakatlıklar ve İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'daki başarısız kiralık dönemi kariyerini olumsuz etkiledi. Barcelona yönetimi ve teknik heyeti, oyuncunun fiziksel durumuyla ilgili endişeler nedeniyle onu kalıcı olarak elden çıkarmayı planlıyordu. Monaco ise oyuncuya güvendi ve Fati bu güveni boşa çıkarmadı.

Barcelona kulübü resmi açıklamasında oyuncuya teşekkür etti: "Barcelona, Ansu Fati'ye gösterdiği sadakat ve takıma katkıları için içtenlikle teşekkür eder ve kariyerinin geri kalanında başarılar diler". Fati, Katalan ekibiyle toplam 123 maça çıkıp 29 gol atmıştı.

Yeni bir sayfa ve gelecek planları

Monaco formasıyla Fati, teknik becerisini ve gol sezgisini bir kez daha kanıtladı. Özellikle Nice derbisindeki dublesi ile Lens ve Metz maçlarındaki galibiyet golleri taraftarların hafızasına kazındı. Kulüp yönetimi, oyuncunun fiziksel durumunun tamamen düzeldiğini ve takımın hücum potansiyelini artırmada kilit figürlerden biri olacağını vurguluyor.

Bu transfer, Ansu Fati için Katalonya'daki büyük baskıdan kurtulmak ve yeni bir ortamda potansiyelini tam olarak sergilemek adına harika bir fırsat. Monaco gibi genç yeteneklerle çalışmayı bilen bir kulüpte, onun yeniden Avrupa'nın en iyi forvetleri arasına dönmesi bekleniyor.

{{TEXT_11}}