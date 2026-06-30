NASA Astronotları Uzay Yürüyüşüne Çıktı: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Onarım Çalışmaları

·7·Teknoloji
NASA Astronotları Uzay Yürüyüşüne Çıktı: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Onarım Çalışmaları

NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) astronotları Chris Williams ve Jessica Meir, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) kritik bir teknik arızayı gidermek için uzay yürüyüşüne çıktılar. Görevin temel amacı, istasyonun dış kısmında yer alan Canadarm2 robotik kolunu onarmaktır. NASA, süreci resmi web sitesi üzerinden canlı olarak yayınlıyor. Ixbt.com haberine göre bildirildi.

Plana göre, astronotların uzaydaki çalışma süresi yaklaşık 6,5 saat sürecek. Operasyon, ABD Doğu Saat Dilimi ile 08:20'de başladı. Bu süre zarfında uzmanların, istasyonun güvenliği ve lojistiği için hayati önem taşıyan cihazı yeniden çalışır hale getirmeleri gerekiyor.

Robot kolun arızası ve onarım süreci

Temel sorun, Canadarm2 manipülatörünün "bilek" kısmındaki bir eklemle (mafsalla) ilgilidir. Belirtildiğine göre, bu parça bu yılın 27 Mayıs tarihinde planlı çalışmalar yürütülürken arızalanmıştı. Astronotlar, tam olarak bu arızalı eklemi yenisiyle değiştirme görevini yerine getiriyorlar.

Canadarm2, ISS'nin Amerikan segmentinde yer alan ve uzaydaki en karmaşık mühendislik cihazlarından biridir. Toplam uzunluğu 17,6 metre, ağırlığı ise yaklaşık 1 800 kilogramdır. Yedi eklemden oluşan bu mekanik kol, istasyonun yaşam döngüsünde çok büyük bir öneme sahiptir.

Canadarm2 neden gereklidir?

Bu robotik sistem, istasyonda şu anlar dahil olmak üzere bir dizi önemli operasyonu gerçekleştirir:

  • İnsansız kargo uzay araçlarını yakalama ve istasyona kenetleme;
  • Ağır yükleri ve bilimsel ekipmanları istasyon boyunca taşıma;
  • İstasyonun dış kısmının görsel denetimini yapma;
  • Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktığında onlara destek olma ve taşıma.
Özbekistanlı uzay meraklıları ve uzmanları için de bu tür teknolojik süreçler büyük ilgi uyandırmaktadır. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki her arıza tüm seferin güvenliğini etkileyebilir, bu nedenle Canadarm2 gibi cihazların çalışır durumda olması birinci öncelikli görevdir.

ixbt.com verilerine göre, bu onarım çalışmaları başarıyla tamamlandığında, istasyona gelecek sonraki kargo araçlarının kabul süreci önemli ölçüde kolaylaşacaktır. Şu anda astronotlar, belirlenen program çerçevesinde karmaşık teknik görevleri yerine getirmeye devam ediyorlar.

NASAISSUzayAstronotTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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