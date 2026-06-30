Real Madrid Dünya Transfer Rekorunu Kırmak İstiyor: Michael Olise İçin 223 Milyon Euro

Madrid'in Real Madrid kulübü, futbol dünyasını sarsacak yeni bir dev anlaşmaya hazırlanıyor. Kulüp başkanı Florentino Perez, yeni nesil “Galacticos” projesini tamamlamak amacıyla Bavyera kanat oyuncusu Michael Olise için rekor düzeyde bir ödeme yapmayı planlıyor. Bu transfer gerçekleşirse, futbol tarihinin en pahalı anlaşması olacak. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

SPORT yayınında yer alan bilgilere göre, "Kral Kulübü" Fransız yetenek için toplam 223 milyon euro ödemeye hazır. Teklif edilen paket, 190 milyon euro garanti ödeme ve 33 milyon euro bonusları içeriyor. Bu rakamın, 2017 yılında Paris Saint-Germain'in Neymar için ödediği 222 milyon euroluk rekoru kırması bekleniyor.

Florentino Perez'in Vaadi ve Stratejisi

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, son seçim kampanyaları sırasında kulüp tarihinin en büyük transferini gerçekleştireceğine söz vermişti. Perez, “Avrupa'daki bir takıma, bir futbolcu için Real Madrid tarafından sunulmuş en büyük teklifi göndereceğim” şeklinde vurgulamıştı. Şu anda Michael Olise, tam da bu vaadin ana hedefi haline gelmiş görünüyor.

Michael Olise, 2026 Dünya Kupası'nda Kylian Mbappe ile birlikte sergilediği etkileyici performansla prestijini önemli ölçüde artırdı. Şu an 24 yaşında olan kanat oyuncusunun Münih kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Madrid'den gelecek "skandal" (sansasyonel) teklif, Alman devinin yönetimini düşünmeye itebilir.

Bayern Yönetiminin Tutumu

Şu an için Bayern, yıldızını bırakma niyetinde olmadığını açıkça ifade ediyor. Kulüp başkanı Herbert Hainer, Madridlilere "güçlerini sakınmalarını" tavsiye ederek Michael Olise'nin satılmayacağını vurguladı. Hainer'e göre, iki kulüp arasındaki ilişkiler oldukça iyi ve Real Madrid temsilcilerinin henüz hiçbir resmi temas kurmadıklarını belirtti.

Buna rağmen, futbolcunun kendisinin geleceği konusunda kesin bir karar vermek için kulüp yetkilileriyle görüşme talep ettiği söyleniyor. Michael Olise, gerçekten rekor düzeyde bir teklif gelirse Bayern'in bunu değerlendirip değerlendirmeyeceğini öğrenmek istiyor. Bu da transfer penceresi sırasında durumun keskin bir şekilde değişebileceğine işaret ediyor.

Real Madrid kadrosunda Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Michael Olise gibi yıldızların toplanması, Avrupa futbolundaki güç dengelerini tamamen değiştirebileceği için bu transfer büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Şu an tüm gözler, Münih ve Madrid arasındaki perde arkası müzakerelere çevrilmiş durumda.