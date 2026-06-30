Fildişi Sahili - Norveç maçı: canlı anlatım

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fildişi Sahili ve Norveç milli takımları karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, 30 Haziran günü Taşkent saatiyle 22:00'de ABD'nin Teksas eyaleti, Arlington şehrindeki Dallas Stadium'da başlayacak. Fildişi Sahili'ni Emerse Faye, Norveç'i ise Stole Solbakken yönetiyor. Maçı kazanan takım çeyrek finale yükselecek.

Zamin.uz sitesinde bu karşılaşmanın önemli anları canlı anlatım ile aktarılacaktır. Goller, tehlikeli pozisyonlar, sarı kartlar, oyuncu değişiklikleri ve diğer temel olaylar hızlı bir şekilde sunulacaktır.

Fildişi Sahili, grup aşamasını Almanya'nın ardından ikinci sırada tamamladı. Norveç ise Fransa'nın bulunduğu grupta ikinci olarak play-off turuna yükseldi.

Fildişi Sahili başlangıç kadrosu, 4-1-2-3:

• Kaleci: Yahia Fofana

• Defans: Gislain Konan, Emmanuel Agbadu, Odilon Kossounou, Gela Due

• Orta Saha: Ibrahim Sangare, Christian Inao Ulay, Franck Kessie

• Forvet: Nicolas Pepe, Ange-Yoan Bonny, Yan Diomande

Norveç başlangıç kadrosu, 4-2-1-3:

• Kaleci: Erland Nyuland

• Defans: Markus Holmgreen Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe

• Orta Saha: Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard

• Forvet: Antonio Nusa, Erling Haaland, Alexander Sørloth

Norveç, grup aşamasının Fransa ile oynanan son maçında as oyuncularının çoğunu dinlendirmişti. Fildişi Sahili karşısındaki mücadelede Erling Haaland, Martin Ødegaard ve Alexander Sørloth başlangıç kadrosuna geri döndü. Fildişi Sahili kadrosunda ise üç değişiklik yapıldı.

Yedek oyuncular ve maç sırasında yapılacak değişikliklerle ilgili bilgiler canlı anlatımda paylaşılacaktır.